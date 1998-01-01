МИД РФ просит туристов не посещать Джамму и Кашмир

По оценке экспертов, обострение отношений между Индией и Пакистаном не скажется на турпотоке в Индию из России

МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать индийский штат Джамму и Кашмир и Пакистан после теракта в курортном городке Пахалгам и обострения отношений между Индией и Пакистаном.

Напломним, что 22 апреля 2025 года в Пахалгаме вооруженные боевики расстреляли туристов. Погибли 26 человек, из которых 25 индусы и один непалец. Не менее 20 человек были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Фронт сопротивления», связанная с Лашкар-е-Тайба – одной из самых больших и активных террористических организаций в Южной Азии.

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По оценке экспертов РСТ, это не скажется на турпотоке из России в Индию, так как россияне путешествуют по центральным и южным регионам страны, а спорный штат находится на севере и не востребован у туристов.

Руководитель отдела по разработке продукта компании ITM group Ирина Юрина подчеркнула, что рекомендация МИД касается только штата Джаму и Кашмир.

«Спрос на него единичный, можно сказать, его практически нет. Возможно, с осторожностью нужно будет отнестись к посещению штата Ладакх – он граничит с Кашмиром и обычно туристы бывают там летом, поэтому нужно следить за развитием ситуации», – пояснила эксперт.

Все остальные маршруты по Индии, в том числе в северо-восточные штаты в Гималаях, район Золотого Треугольника и, тем более, южные штаты Керала, Гоа, Карнатака, по ее словам, абсолютно безопасны, так как находятся очень далеко от места конфликта.

Замдиректора по маркетингу и работе с агентствами компании «Ванд» Светлана Кречкина сообщила, что туристов в эту часть Индии туроператор не отравляет. «Это большая страна, интересных и красивых мест там очень много.

Надеюсь, напряжение в Джамму и Кашмире стихнет в ближайшее время, и поводов для беспокойства будет меньше. В целом эти территории наши туристы практически не запрашивают», – уточнила она.

Как напомнил гендиректор компании «Индия-тур» Юрий Бхарат, ситуация в Кашмире все время сложная из-за религиозного конфликта: население штата на 98% составляют мусульмане.

«Но война не нужна ни той, ни другой стороне. Сейчас ситуация остается неопределенной и ездить туда пока действительно не стоит. Хотя как раз самый сезон, а Гульмарг и Пахалгам – самые интересные курортные места в Гималаях.

Мы предлагали очень популярный маршрут по местам, где сохранилось множество выдающихся объектов показа, та же «могила Моисея», – пояснил он.

/TOURBUS.RU