«Островок»: Бронирование российских отелей на майские праздники выросло за год на 20%

В топ-10 городов по числу бронирований вошли Петербург, Москва, Казань, Н. Новгород, Калининград, Сочи, Ярославль, Волгоград, Псков и Кисловодск

Количество бронирований в объектах размещения по России в период майских праздников (1–11 мая) выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом туристы начали планировать отдых в длинные выходные еще в январе, сразу после Нового года.

Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Эксперты связывают повышенную активность туристов с удачным расположением майских выходных дней в этом году.

Наибольший рост спроса зафиксирован как в крупных туристических центрах, например, в Твери (+72%), Новосибирске (+71%), Великом Новгороде (+48%), Хабаровске (+41%), Казани (+35%), Москве (+26%) и Санкт-Петербурге (+20%), так и в малых городах России – в Рыбинске (+72%), Переславле-Залесском (+50%), Угличе (+48%), Выборге (+31%), Суздале (+25%).

Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса «Островок», отмечает: «Среди ключевых трендов путешествий в эти майские праздники мы отмечаем поездки россиян в пределах своего региона или в соседние областные центры, куда можно быстро добраться на автомобиле. Также растет спрос на малые города с богатым историческим и культурным наследием.

Такой отдых набирает популярность благодаря своей доступности, разнообразию туристического предложения и улучшению инфраструктуры – открываются новые отели, современные апартаменты и гостевые дома, растет качество сервиса. Это делает отдых более комфортным как для коротких уикендов в течение года, так и для более продолжительных поездок в период праздников».

По данным «Островка», высокие темпы роста в период майских выходных в этом году также демонстрируют курортные направления: спрос на Ялту вырос на 61% год к году, Архыз – на 27%, Кисловодск – на 20%, Красную Поляну – на 12%.

В топ-10 городов по числу бронирований вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Ярославль, Волгоград, Псков и Кисловодск.

В целом по стране средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах в праздники составляет 6 300 рублей, что на 19% выше, чем год назад (5 300 рублей).

Примечательно, что в этом году эксперты отмечают повышенный интерес россиян к отдыху в отелях высокого класса.

Так, по данным «Островка», в майские праздники рост числа бронирований в пятизвездочных отелях достигает 35% относительно прошлого года – это самая высокая динамика среди всех типов объектов размещения.

Эксперты «Островка» связывают эту тенденцию с растущим предложением таких объектов – по данным сервиса, число доступных для бронирования пятизвездочных гостиниц увеличилось на 18%.

«Пятизвездочные отели популярны среди тех, кто ищет возможности для люксового отдыха, не выезжая из страны, а также востребованы среди иностранных туристов. При этом география таких гостиниц с каждым годом растет: за последний год открытия пятизвездочных отелей состоялись не только в крупных центрах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани – но и в небольших городах и курортных зонах: например, в Зеленоградске, Ярославле, Краснодаре, Кисловодске. А в Великом Новгороде и на Домбае пятизвездочные гостиницы открылись впервые, раньше объектов такого уровня в этих городах не было», – добавляет Дарья Кочеткова.





Несмотря на рост популярности пятизвездочных отелей, на долю таких объектов приходится 3% от всех бронирований.

Чаще всего для праздничного отдыха туристы выбирают апартаменты (30% бронирований), отели без звезд (24%), три звезды (15%), четыре звезды (12%), а также гостевые дома (7%).

Реже они отдают предпочтением гостиницам категории две звезды (3%), хостелам (3%), а также кемпингам, коттеджам, глэмпингам (в сумме 3%).

/TOURBUS.RU