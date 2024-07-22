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«Блэк-аут» в Испании и Португалии не расстроил местных жителей, но доставил много неприятностей туристам

Вчера с полудня до полуночи на всем Иберийском полуострове отсутствовали свет и связь

Массовое отключение электроэнергии, затронувшее вчера популярные у туристов страны Южной Европы, включая Испанию, Португалию, Андорру и часть Франции, доставило много проблем путешественникам и заставило еще раз задуматься о том, как легко современный мир может погрузиться в «средневековье» - без транспорта, телевидения, мобильной связи, интернета, возможности безналичной оплаты и многих других столь привычных сервисов и услуг.

Перебои с электроэнергией на всем Иберийском полуострове и Юге Франции начались вчера около полудня. Вначале пропал свет, затем исчез интернет и мобильная связь. Единственным источником информации для десятков миллионов жителей этих стран и многочисленных туристов стали «старые добрые» эфирные радиоприемники.

Впрочем, если жители мегаполисов Испании и Португалии не стали унывать и радостно покинув свои рабочие места, мгновенно заполнили все близлежащие бары и пляжи, то туристам пришлось хуже — прекратили работу крупнейшие аэропорты двух стран, включая мадридский и лиссабонский, и авиапассажиры провели долгие часы в некондиционируемых залах ожидания

К тому же, прибывшие авиапассажиры не могли добраться до города — не работали метро, такси и электропоезда, а автобусы ходили переполненными и очень медленно — отключились все светофоры.

Португальское ТВ сегодня демонстрирует кадры сотен туристов, которые добирались до города пешком под палящим солнцем, но и здесь их ждало разочарование: отели не могли принять новых постояльцев — не открывались двери, не работали лифты, невозможно было убрать номера или принять оплату за проживание.

Наибольшие опасения при этом вызывали городские больницы, где местных генераторов хватило лишь на 6 часов работы. По счастью, ни об одном погибшем или серьезно пострадавшем не сообщается.

Также были опасения, что прекратится подача воды или она будет поступать в краны неочищенной, но, к счастью, это не произошло. Не было проблем и с подачей газа.

В Испании основной масштабный «блэк-аут» закончился уже к вечеру, а вот в лиссабонском округе свет и связь появились лишь ближе к полуночи.

Испанский оператор электросетей Red Eléctrica сообщил, что к 6:00 по местному времени (7:00 мск) 29 апреля в Испании восстановили 99% энергоснабжения страны .

В Мадриде заработала половина скоростных пригородных поездов Cercanías, в Каталонии их работа приостановлена. В некоторых других городах, например, в Аликанте, Севилье и Малаге, пригородное сообщение пока не восстановлено, сообщает Sky News.

Метро в Мадриде открылось сегодня утром, но одна линия не работала. В Барселоне закрыты были три линии метро.

В соседней Португалии все линии лиссабонского метро, трамваи и электропоезда уже утром работали в обычном режиме.

Отметим, что обстоятельства, приведшие к массовому блэк-ауту на Юге Европы, до сих пор окончательно не выяснены.

/TOURBUS.RU