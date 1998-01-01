Новости В новом сочинском отеле Mantera Supreme 5* состоялось открытие первого туристического сезона Проект включает люксовый отель на 400 номеров, 11 бассейнов, разнообразные гастропространства, современный фитнес-центр, конгресс-холл и многое другое

25 и 26 апреля Mantera Supreme 5* открыл свой первый сезон: в отеле выступили Александр Цыпкин, Павел Деревянко, Теона Контридзе и другие известные артисты. Церемония привлекла более 1100 гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и других городов. Mantera Supreme – флагманский отель класса люкс в линейке Mantera Hotels (входит в Группу "Мантера"). Это первый в России подобный объект под отечественным брендом. Комплекс Mantera Supreme реализован в формате морского города площадью 6 га на первой береговой линии в Сириусе рядом с Олимпийским парком. Он включает восьмиэтажный пятизвёздочный отель класса люкс Mantera Supreme на 400 дизайнерских номеров различных категорий. В составе проекта создана собственная морская экосистема, включающая 11 крытых и открытых бассейнов. Кроме того, 10 номеров отеля повышенной категории имеют личные бассейны, 6 – собственные террасы. В инфраструктуру отеля входят разнообразные гастропространства с авторской кухней и видовые бары с арт-интерьерами, современный фитнес-центр и многофункциональный спа с комплексом бассейнов, термальной зоной и 9 кабинетами для спа-уходов, косметологических и аппаратных процедур. Также частью курортного кластера является высокотехнологичный конференц-центр с двумя трансформируемыми залами на 1320 человек. На территории комплекса находится субтропический парк площадью 3 га, включающий более 25 тысяч растений, в том числе экзотическая хоризия великолепная - самое дорогое на Юге России бутылочное дерево весом 4 тонны, доставленное из Испании. «Мы долго и с огромной любовью готовились к открытию. Mantera Supreme – это не просто 400 номеров с дизайнерским интерьером, исключительный сервис и комфорт. Это целая философия, где отдых становится видом искусства. И теперь мы видим, что наши стремления создать пространство, где каждый гость чувствует себя желанным, вдохновленным и услышанным, воплотились в жизнь», – рассказывает Юлия Капралова, генеральный менеджер отеля. На этом культурная жизнь в новом отеле не заканчивается: каждый месяц здесь планируются эксклюзивные мероприятия для туристов с самыми разными интересами – выставки и концерты для любителей культурного и активного отдыха, мастер-классы для семей с детьми, тематические гастро-ужины для романтических встреч и многое другое. . «Открытие отеля соответствовало его статусу, ведь это флагманский продукт в линейке Mantera Hotels. Mantera Supreme – первый в России объект подобного уровня, который находится под управлением отечественного бренда. Теперь гости могут во время отдыха в полной мере оценить удобство сервисов отеля класса люкс, чтобы рассмотреть вариант покупки резиденций Mantera Residence для постоянного проживания» , – отмечает Ирина Игнатьева, коммерческий директор группы «Мантера». /TOURBUS.RU Фото: Mantera Hotels

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