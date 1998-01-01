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29 апреля
18 россиян пострадали сегодня в ДТП по дороге из аэропорта Антальи
Микроавтобус с клиентами туроператора Anex перевернулся на дороге в районе города Манавгат
Микроавтобус с российскими туристами перевернулся на дороге в районе курорта Манавгат в турецкой Анталье, пострадали 18 россиян, их жизни вне опасности, сообщают cегодня местные СМИ.
Водитель потерял управление, после чего автобус перевернулся и оказался на обочине дороги", - говорится в сообщении портала BirGun.
РБК пишет, что авария произошла около 8:00 по местному времени (совпадает с московским). По предварительной информации, водитель потерял управление, автобус перевернулся в районе теплиц на бульваре Йорук Мустафа Бея.
Автобус с регистрационным номером 07 AVN 799 должен был доставить туристов из аэропорта Антальи в отели.
По информации TRT Haber и Habertürk, за рулем транспортного средства находился водитель по имени Фатих Караташ.
Туристы, попавшие в ДТП в турецкой Анталье, находятся в больнице, сообщили в пресс-службе туроператора Anex.
Фото: Cumhuriyetgzt
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