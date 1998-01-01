18 россиян пострадали сегодня в ДТП по дороге из аэропорта Антальи

Микроавтобус с российскими туристами перевернулся на дороге в районе курорта Манавгат в турецкой Анталье, пострадали 18 россиян, их жизни вне опасности, сообщают cегодня местные СМИ.



"18 российских туристов получили ранения в результате ДТП с туристическим микроавтобусом в районе города Манавгат в провинции Анталья. Микроавтобус перевозил туристов из аэропорта Антальи в отели на курорте.

Водитель потерял управление, после чего автобус перевернулся и оказался на обочине дороги", - говорится в сообщении портала BirGun.



По его данным, на место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, пожарных и жандармерии.

"Всего получили различные повреждения 19 человек – 18 туристов и водитель. После оказания первой помощи на месте все они были доставлены в различные больницы Манавгата. По данным полиции, жизням пострадавших ничего не угрожает", - отмечает издание.

РБК пишет, что авария произошла около 8:00 по местному времени (совпадает с московским). По предварительной информации, водитель потерял управление, автобус перевернулся в районе теплиц на бульваре Йорук Мустафа Бея.

Автобус с регистрационным номером 07 AVN 799 должен был доставить туристов из аэропорта Антальи в отели.

По информации TRT Haber и Habertürk, за рулем транспортного средства находился водитель по имени Фатих Караташ.

Туристы, попавшие в ДТП в турецкой Анталье, находятся в больнице, сообщили в пресс-службе туроператора Anex.

"По дороге из аэропорта Анталии произошло дорожное происшествие. В автобусе находилось 22 взрослых и 3 ребенка. На данный момент пострадавшие туристы находятся в госпиталях - врачи осматривают их и проводят проверку здоровья. Россиянам по показаниям оказывается медицинская помощь, часть туристов после осмотров уже доставлены в свои отели", - рассказали в компании, которую цитирует «Интерфакс».



По ее данным, гиды остаются с туристами для дальнейшей помощи и поддержки.

"Сотрудники принимающей компании также оказывают всю необходимую помощь на месте и находятся в контакте со страховой компанией", - добавили в пресс-службе туроператора.

/TOURBUS.RU

Фото: Cumhuriyetgzt

