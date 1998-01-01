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29 апреля
18 россиян пострадали сегодня в ДТП по дороге из аэропорта Антальи

Микроавтобус с клиентами туроператора Anex перевернулся на дороге в районе города Манавгат


 

Микроавтобус с российскими туристами перевернулся на дороге в районе курорта Манавгат в турецкой Анталье, пострадали 18 россиян, их жизни вне опасности, сообщают cегодня местные СМИ.

"18 российских туристов получили ранения в результате ДТП с туристическим микроавтобусом в районе города Манавгат в провинции Анталья. Микроавтобус перевозил туристов из аэропорта Антальи в отели на курорте.

Водитель потерял управление, после чего автобус перевернулся и оказался на обочине дороги", - говорится в сообщении портала BirGun.

По его данным, на место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, пожарных и жандармерии.
"Всего получили различные повреждения 19 человек – 18 туристов и водитель. После оказания первой помощи на месте все они были доставлены в различные больницы Манавгата. По данным полиции, жизням пострадавших ничего не угрожает", - отмечает издание.

 

РБК пишет, что авария произошла около 8:00 по местному времени (совпадает с московским). По предварительной информации, водитель потерял управление, автобус перевернулся в районе теплиц на бульваре Йорук Мустафа Бея.

Автобус с регистрационным номером 07 AVN 799 должен был доставить туристов из аэропорта Антальи в отели.

По информации TRT Haber и Habertürk, за рулем транспортного средства находился водитель по имени Фатих Караташ.

 

Туристы, попавшие в ДТП в турецкой Анталье, находятся в больнице, сообщили в пресс-службе туроператора Anex.
"По дороге из аэропорта Анталии произошло дорожное происшествие. В автобусе находилось 22 взрослых и 3 ребенка. На данный момент пострадавшие туристы находятся в госпиталях - врачи осматривают их и проводят проверку здоровья. Россиянам по показаниям оказывается медицинская помощь, часть туристов после осмотров уже доставлены в свои отели", - рассказали в компании, которую цитирует «Интерфакс».

По ее данным, гиды остаются с туристами для дальнейшей помощи и поддержки.
"Сотрудники принимающей компании также оказывают всю необходимую помощь на месте и находятся в контакте со страховой компанией", - добавили в пресс-службе туроператора.
/TOURBUS.RU

 

Фото: Cumhuriyetgzt


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