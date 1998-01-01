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29 апреля
Al Masria cокращает на треть число рейсов между Египтом и Россией
Партнеры египетской авиакомпании в срочном порядке пересаживают туристов на другие рейсы
Египетская авиакомпания Al Masria Universal Airlines вынуждена сократить число рейсов в Россию из-за постоянных задержек.
Причиной проблем перевозчик называет санкции против РФ и сложности с безопасностью в российских аэропортах. Туроператор-партнер авиаперевозчика пересаживает пассажиров на другие рейсы.
По согласованию с Росавиацией с 20 мая египетская авиакомпания Al Masria уменьшит количество рейсов между Египтом и Россией почти на треть — с 69 до 49 в неделю, сообщают сегодня АТОР и профильный телеграм-канал «Авиаторщина».
Данные о сокращении объема перевозки подтвердил и заказчик рейсов – туроператор Coral Travel.
«Мы решаем вопрос с нашими-партнерами перевозчиками, у нас есть возможность пересадить всех пассажиров на другие рейсы. В самое ближайшее время сообщим агентствам и туристам о полетных изменениях. Времени еще достаточно, ограничения вводятся с 20 мая», –сообщили в пресс-службе компании.
Также на этих рейсах летают туристы компании Pegas Touristik.
«Мы ожидаем детализации информации от консолидатора рейса и уверены в благополучном итоге переговоров. Ситуация не первая на российском рынке, проблема будет решена», – говорит генеральный директор Pegas Touristik Анна Подгорная.
Среди партнеров Al Masria - и компания Fun&Sun. «Мы будем предлагать туристам рейсы альтернативными авиакомпаниями на данных маршрутах», – объяснили в компании.
Для более мягкого урегулирования ситуации и снижения рисков дальнейших сбоев в расписании Al Masria, пишут профильные СМИ, авиакомпания резервирует два самолёта (Airbus A320 и Boeing 737-400) исключительно для полётов в Россию.
Как сообщил в свою очередь сегодня источник газеты «Известия» в авиаотрасли, “Для Anex Tour сокращено 50% рейсов. В Шарм-эль-Шейх авиакомпания будет летать только пять раз в неделю. Для Fun & Sun сокращение отправлений самолетов составило 37%. AlMasria Universal Airlines может выполнять еженедельно только по семь рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Для Coral Travel египетский авиаперевозчик планирует сократить полеты на 21% (20 рейсов в Шарм-эль-Шейх и 10 в Хургаду), — отметил он.
Всего сокращения составят 27%».
По словам собеседника «Известий», отмененные рейсы будут перераспределены туроператорами между российскими и иностранными перевозчиками. Взять на себя нагрузку должны отечественные авиакомпании Azur, «Уральские авиалинии» и Red Wings, а также египетские — Egypt Air, Air Cairo, Red Sea Airlines.
«Вторичные санкции действительно накладываются на авиакомпании иностранных государств, но в РФ летают авиаперевозчики из трех десятков государств, и они давно адаптировались», — рассказал «Известиям» главный редактор портала Avia.ru, авиаэксперт Роман Гусаров.
«Возможно, что в данном случае ссылка на ограничительные меры при сокращении числа рейсов служит отговоркой.
Не исключено, что у египетских авиакомпаний просто есть сложности со своей бизнес-моделью. Возможно, они банально перепродают рейсы на более выгодные маршруты и ограничивают на менее выгодных», - отметил эксперт.
/TOURBUS.RU
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