Фигуранты дела о гибели восьми экскурсантов в коллекторе Неглинки получили длительные сроки

Фигуранты дела об экскурсии по взятой в трубу реке Неглинке в центре Москвы, во время которой погибли 8 человек, Александр Ким и Никита Дубас приговорены к пяти с половиной и восьми с половиной лет колонии общего режима соответственно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мещанского суда столицы.

"Киму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Дубасу - в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.





Как пояснили в пресс-службе, Ким и Дубас признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Гособвинение просило назначить Киму шесть лет колонии, Дубасу - девять.



По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер Константин Филиппов совместно с группой из семи человек отправился на экскурсию по подземной реке Неглинке в центре Москвы.

Из-за сильного дождя и резкого подъема воды коллектор вместе с людьми затопило. В результате случившегося погибли восемь человек - диггер и все участники экскурсии. Поиск тел занял два дня.



Как заявили в Следственном комитете России, установлено, что Дубас в 2021-2023 годах "с целью извлечения прибыли без согласования с контролирующей организацией организовал проведение экскурсий с незаконным проникновением в коллекторы исторического центра Москвы, которые проводил Филиппов".



В свою очередь, Ким - руководитель компании "Спутник", Александр Лазовский - генеральный директор компании "Авангард", продававшей билеты на экскурсии, и владелец сайта Tripster Борис Плотица по согласованию с Дубасом "из корыстных побуждений, осознавая незаконность предлагаемых услуг и умышленно скрывая эти сведения от их граждан, разместили объявления о проведении экскурсий".



Организаторы экскурсии, заявляло следствие, уверяли граждан в безопасности мероприятия, несмотря на незаконность проникновения в коллекторы, где имеют право находиться исключительно сотрудники городских служб.



Ким, гражданин Казахстана, не признал вину. Согласно его позиции и позиции защиты, он выступал создателем платформы, на которой размещались объявления об экскурсиях, и непосредственно к их организации отношения не имел.

Дубас признал вину частично.

Лазовский и Плотица объявлены в международный розыск и арестованы в РФ заочно. Уголовное преследование Филиппова прекращено в связи со смертью.

Напомним, что ранее мы сообщали, что после ареста Алексасандра Кима в его поддержку выступили ряд коллег, указавших, что на платформе, принадлежавшей ему, было размещено множество других объявлений и что непосредственно к организации экскурсии, ставшей причиной гибели людей, Ким отношения не имел.





«Любая услуга, оказываемая на территории РФ, должна быть безопасной для жизни и здоровья потребителей.

И если ее оказывает человек или организация, которые не получили для осуществления этой деятельности нужные сертификаты или другие документы, то этот факт будет является для них отягчающим обстоятельством, что может повлечь за собой любую ответственность, вплоть до уголовной», – отмечала ранее Надежда Ефремова, руководитель правовой службы АТОР.

/TOURBUS.RU