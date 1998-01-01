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29 апреля
Фигуранты дела о гибели восьми экскурсантов в коллекторе Неглинки получили длительные сроки
Организатор экскурсии Никита Дубас приговорен к к 8,5 годам колонии, а гендиректор компании «Спутник» Александр Ким — к 5,5 годам
Фигуранты дела об экскурсии по взятой в трубу реке Неглинке в центре Москвы, во время которой погибли 8 человек, Александр Ким и Никита Дубас приговорены к пяти с половиной и восьми с половиной лет колонии общего режима соответственно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мещанского суда столицы.
Как пояснили в пресс-службе, Ким и Дубас признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Из-за сильного дождя и резкого подъема воды коллектор вместе с людьми затопило. В результате случившегося погибли восемь человек - диггер и все участники экскурсии. Поиск тел занял два дня.
Напомним, что ранее мы сообщали, что после ареста Алексасандра Кима в его поддержку выступили ряд коллег, указавших, что на платформе, принадлежавшей ему, было размещено множество других объявлений и что непосредственно к организации экскурсии, ставшей причиной гибели людей, Ким отношения не имел.
«Любая услуга, оказываемая на территории РФ, должна быть безопасной для жизни и здоровья потребителей.
И если ее оказывает человек или организация, которые не получили для осуществления этой деятельности нужные сертификаты или другие документы, то этот факт будет является для них отягчающим обстоятельством, что может повлечь за собой любую ответственность, вплоть до уголовной», – отмечала ранее Надежда Ефремова, руководитель правовой службы АТОР.
/TOURBUS.RU
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