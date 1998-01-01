Travelata: На майские праздники россияне собрались в Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд

Майские праздники российские туристы проведут на пляжах. Такие данные предоставили аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru. Самыми популярными направлениями стали Турция, Египет и ОАЭ. Кроме того, в топ востребованных курортов вошли российские и тайские.

Самым популярным направлением на майские праздники два года подряд остается Турция. Согласно данным аналитиков интернет-магазина Travelata.ru, 46% туристов, купивших туры на начало мая, предпочли именно эту страну. Средний чек за год вырос со 169 тысяч рублей до 197 тысяч.

С солидным отставанием второе место занимают египетские курорты. Поездки к Красному морю купили 18% отпускников. В прошлом году путешественников в страну пирамид было немного меньше – 13%. Средняя цена тура изменилась за год с 220 тысяч рублей до 236 тысяч.

Третье место разделили ОАЭ и Россия. Доля обоих направлений по 9%. Эмираты стали самым дорогим вариантом на майские праздники – в среднем 251 тысяча рублей за тур. Отечественные курорты – наиболее бюджетным: 84 тысячи за поездку. В прошлом году Россия была на третьем месте с результатом 11%, а ОАЭ – на четвертом с 6%. Средние чеки за год выросли в обоих случаях.

Замыкает рейтинг популярных направлений Таиланд. В этом году на майские каникулы он набирает 6%, в 2024-м там побывали 5% российских путешественников. За год цена отдыха в этой стране Юго-Восточной Азии практически не изменилась и составляет в среднем 215 тысяч рублей.

Россияне продолжают выбирать качественные отели и питание «все включено», однако делать это стали немного реже. Доля пятизвездочных отелей снизилась с 55% до 53%. При этом увеличился спрос на отели 4* – с 28% до 31%. Вероятно, это произошло потому, что доля поездок в Турцию несколько снизилась, а именно там путешественники выбирают наиболее комфортный отдых.

В ближайшие майские праздники доля туристов, который выбрали для себя тип питания «ультра все включено», составляет 33%, годом ранее такой вариант был самым популярным и набрал 38%. Система питания «все включено» за год прибавила один процент, достигнув показателя 34%.

Чаще всего отдыхать россияне предпочитают парами, таких 55–54%. На втором месте семьи с детьми – 21–22%. На третьем месте одиночные туристы – 12–13%.

Самой дорогой поездкой на майские праздники в этом году будет путешествие из Москвы в турецкий Фетхие. Пара с двумя детьми за 7 ночей с питанием «ультра все включено» заплатила 1 158 237 рублей.

В прошлом году лидирующую строчку занимала поездка из Москвы в Кемер. Тогда трое взрослых с двумя детьми провели в пятизвездочном отеле 8 ночей с питанием «все включено». Путешествие обошлось в 1 308 811 рублей.

В мае 2025-го самой бюджетной поездкой стал тур из Москвы в Санкт-Петербург. Один человек проведет в Северной столице 5 ночей в отеле без звезд и питания за 21 854 рубля. В прошлом мае наиболее бюджетным был тур из Волгограда в 2* без питания 4 ночи и заплатил 16 727 рублей.

Топ популярных направлений на майские праздники 2025 г. + средний чек