Форум "Путешествуй!" пройдет в Москве в середине июня

На форуме "Путешествуй!" на ВДНХ будут представлены более 80 регионов страны, а также Куба, Венесуэла, Монголия, Азербайджан, Малайзия и страны Африки

Форум "Путешествуй!" пройдет на выставке ВДНХ в Москве с 10 по 15 июня, он представит туристический потенциал всех регионов России и 11 наиболее активно развивающихся в стране видов туризма, сообщает сегодня пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко, которую цитирует «Интерфакс».



"Форум "Путешествуй! " откроет летний сезон отдыха и туризма. Помимо демонстрации возможностей для детского, молодежного и семейного отдыха, важно будет организовать развлечения и досуг для посетителей выставки. Мы планируем, что на площадке форума пройдут различные мероприятия, такие как спортивные соревнования и выступления творческих коллективов.

Также в этом году мы расширим возможности для российских производителей представить свою продукцию. Выставка будет интересна как крупным компаниям, так и индивидуальным потребителям ", - цитирует пресс-служба выступление Чернышенко на заседании оргкомитета по подготовке форума.



Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков напомнил, что в 2024 году форум посетили более 500 тыс. человек.

"Туристический фестиваль и экспозиционная программа будут открыты для свободного доступа гостей на главных аллеях ВДНХ, от главного входа до площади Промышленности, в течение шести дней – с 10 по 15 июня, включая праздничный день России.

В экспозиции будут представлены 11 активно развивающихся видов туризма, демонстрирующих разнообразие отдыха в нашей стране", - сказал он.



По его словам, виды туризма на форуме будут объединены в три группы и названы "островами ". В остров "Действуй! " войдут автомобильный, активный, природный и экологический виды туризма. В остров "Отдыхай! " – оздоровительный, пляжный, круизный, экологический, сельский и энотуризм. В остров "Узнавай! " войдут культурно-познавательный, промышленный, семейный, патриотический, детский и молодежный виды туризма.



Главной частью экспозиции станет материк "Путешествуй по России! " со стендами 89 субъектов Российской Федерации и материк "Путешествуй по миру! " со стендами зарубежных стран: Республики Венесуэла, которая в первый раз станет страной-партнером МТФ "Путешествуй!", Республики Куба и стран, которые также впервые примут участие в форуме: Республики Азербайджан, Малайзии в статусе "Партнер фестиваля " и Монголии.

Кроме того, совместно с африканской ассоциацией по развитию туризма African Tourism Board разрабатывается концепция коллективного стенда стран Африки.



Также запланирована зона экспозиции для бизнеса – остров "Развивай! ", который расположится рядом с Павильоном 55.

Ее участниками станут российские производители отечественной продукции, демонстрирующие импортозамещение для туротрасли: модульное строительство, кабины и канаты для горнолыжных курортов, санитарные модули, туристический транспорт и другую продукцию.

Общая площадь выставочных стендов экспозиции Международного туристического форума "Путешествуй! " составит более 3 тыс. кв. метров, количество выставочных стендов – около 100.



Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков рассказал, что деловая программа форума пройдет с 10 по 12 июня, она состоит из более 30 деловых сессий, в которых примут участие более 350 спикеров. Все сессии сгруппированы в пять тематических треков, посвященных актуальным вопросам развития туристической отрасли: инфраструктура и инвестиции, международного взаимодействие, региональное развитие, подготовка кадров, импортозамещение и оборудование.



В рамках международного трека запланированы двухсторонние контакты с представителями Казахстана, Эфиопии, Монголии, Танзании, Венесуэлы, Омана, Армении, Азербайджана. К Форуму будет приурочен ознакомительный тур туроператоров из Малайзии и стран Ближнего Востока, а на его полях состоится бизнес-диалог между туроператорами России и Малайзии.

/TOURBUS.RU

