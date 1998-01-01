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Три популярных отеля на курорте "Роза Хутор" переходят от бренда Azimut к компании "Васта Отель Менеджмент"

С сегодняшнего дня гостиничные объекты продолжат работу под новыми именами «Фристайл Роза Хутор» 3*, "Апартаменты Вальсет Центр Премиум Роза Хутор" 4* и "Апартаменты Вальсет Спорт Роза Хутор" 3*

Три гостиничных объекта на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи под брендом гостиничного оператора Azimut Hotels перейдут под управление компании "Васта Отель Менеджмент".

"С 28 апреля 2025 года гостиничные объекты Azimut на горном курорте "Роза Хутор" продолжат работу под новыми брендами и перейдут на прямую систему бронирования управляющей гостиничной компании Vasta Hotels", - сообщает пресс-служба "Васта Отель Менеджмент".



Как пояснили в управляющей компании, изменения коснутся трех объектов гостиничной недвижимости. “Azimut Парк Отель Фристайл” продолжит работу под названием "Фристайл Роза Хутор" 3*, "Апартаменты Вальсет Центр, премиум от Azimut" 4* и "Апартаменты Вальсет Спорт от Azimut" 3* будут переименованы в "Апартаменты Вальсет Центр Премиум Роза Хутор" 4* и "Апартаменты Вальсет Спорт Роза Хутор" 3* соответственно.

Отель «Фристайл Роза Хутор» 3* на 174 номера является объектом олимпийского наследия Сочи-2014, был построен в 2012 году. Он расположен на берегу реки Мзымта, в Роза Долине, неподалеку от подъемников и предлагает современный сервис. Благодаря наличию конференц-залов является многофункциональной площадкой для проведения деловых мероприятий в горном кластере Сочи.

В 2024 году в соответствии с современными требованиями и стандартами была проведена полная реновация гостевых общественных зон.

Улучшения, запланированные до 2026 года, предусмотрены для номеров повышенных категорий и общих отельных пространств.

В предстоящем летнем сезоне гостиничный оператор Vasta Hotels сосредоточится на развитии семейной и детской концепции отдыха, добавив ряд новых сервисов и услуг.



В "Васта Отель Менеджмент" также отметили, что все подтвержденные бронирования на сайте Azimut остаются актуальными, отель сохранит текущий набор услуг и привилегий для постоянных гостей. Забронировать номер с 28 апреля можно как на сайте Vasta Hotels, так и на сайте Розы Хутор, через агрегаторы, туроператоров и турагентства.



Управляющая компания "Васта Отель Менеджмент" входит в группу компаний "Васта Дискавери" и занимается управлением отелями под собственными брендами.

Сегодня под управлением «Васта Отель Менеджмент» (ВОМ) находятся 8 действующих объектов размещения: «Эрбелия», Life Balance Hotel Rosa Springs 5*, Ski Inn Spa 4*, апартаменты «Вальсет», парк-отель «Фристайл», комплекс Роза Шале на курорте «Роза Хутор», а также «Бухта Коприно» и «Волжская Ривьера» в Ярославской области.

В числе перспективных проектов – отель «Эбеко» 3* (121 номер) на Сахалине, «Завидово Парк» в Тверской области с Центром отдыха, включающий аквапарк и СПА-центр, а также 3 отеля с номерным фондом 1130 номеров, под собственными брендами ВОМ: «Эрбелия» 4*, «Рябина» 3*, «Бревис» 3*. Открытие этих объектов состоится во втором полугодии 2025 года.

/TOURBUS.RU

