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25 апреля
Удивительный Бежецк — Дом Поэтов, Музей малины и Тюремный замок
Мы завершаем начатый вчера рассказ о туристических достопримечательностях небольшого тверского городка
Мы завершаем рассказ нашего корреспондента о многочисленных туристических достопримечательностях живописного провинциального тверского городка. Начало — в нашем вчерашнем выпуске.
В самом центре Бежецка, в конце аллеи с мостовой екатерининских времен установлен памятник... балалайке. До конца XIX века на этом инструменте играли в основном скоморохи на ярмарках, но ситуацию изменил великий русский музыкант-виртуоз Василий Андреев.
Уроженец Бежецка, он в 1884-м дал первый сольный концерт на балалайке и прославился на весь мир.
С тех пор Андреев считается «отцом балалайки», а его родной Бежецк стал «столицей русской балалайки».
Подробно узнать о судьбе музыканта и о пути, созданным им Великорусского оркестра, можно посетив Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музей. Расположенный в самом центре города, в здании городского училища, в котором в 1882–1888 гг. учился будущий писатель-классик Вячеслав Шишков, музей представляет собой комплекс из двух зданий, объединённых благоустроенной территорией.
Вторая экспозиция, посвящена Шишкову. В конце 1894 года, автор романа «Угрюм-река» уехал в Сибирь, где в течение пятнадцати лет проводил ежегодные экспедиции. В 2021 году известный российский режиссер Юрий Мороз снял телесериал по роману «Угрюм-река», а продюсер Денис Евстигнеев назвал фильм главным проектом года.
Во втором здании музея располагается экспозиция «История Бежецкого края с древних времён до современности», где среди самых интересных находок - женский головной убор – волосник с итальянским золотным кружевом и золотной лентой очелья.
Еще она важная точка на пути любого туристического маршрута - Литературно-музейный центр «Дом Поэтов», который находится селе Градницы Бежецкого района, в усадебном доме матери Николая Гумилева Анны Львовны. Его открытие в 1989 году, было приурочено 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой. В семи залах бережно сохраненного музейного пространства можно узнать о «бежецком периоде» в жизни семьи Гумилевых.
Неподалеку от центра города, на улице Большой, установлена уникальная скульптурная композиция всей великой творческой семье: Николаю Гумилеву, Анне Ахматовой и их сыну историку Льву Гумилеву (верхнее фото), а рядом с «Домом поэтов» в Градницах (нижнее фото) стоит задержаться, чтобы посмотреть на руины старого храма.
Известность Бежецку в свое время принесли льняное производство и местная малина, изображенная, кстати, на городском гербе. Ягодные кусты малины, которые росли здесь в изобилии и по сей день окружают город и каждый год, в августе здесь начинается массовая заготовка варенья. Этой теме даже посвящен интерактивный музей «Галерея старины и прикладного художественного творчества «Малиновая Сказка»
Здесь можно отведать малиновый пирог, прикупить малинового варенья и принять участие в интерактивных экскурсиях. Гербом город обзавелся ещё при Екатерине Великой, а вот музей относительно молодой. Создали его в 2010 году. Идея состояла в том, чтобы раскрыть самые различные аспекты культуры и повседневной жизни, связанные с малиной, начиная от выращивания и использования в кулинарии и лечении, заканчивая образами в русской культуре.
Здесь много экспонатов крестьянского обихода, деревянной мебели, вещей советского периода, книг, изданных бежечанами или рассказывающих о них, фотографии Бежецка начала XX века и мн. др. Сотрудники музея с энтузиазмом встречают гостей и читают им стихи, показывают вертеп и рассказывают вкусные подробности о сладкой ягоде.
А вот льняных плантаций в городе больше нет: не выращивают из-за непредсказуемости урожаев и сложности самого процесса.
2019 года в Бежецке работает и еще один, очень необычный «Музей истории тюремной системы и краеведения», частично расположенный в камерах старинного Бежецкого тюремного замка 1847 года «выпуска». Музейная экспозиция рассказывает историю исправительного учреждения, построенного по проекту архитектора Львова, есть зал истории уголовно-исполнительной системы, зал новомучеников и священников, подвергнутых репрессиям и др.
Первые упоминания о Бежецкой тюрьме связаны с именем Афанасия Вяземского, опричника Ивана Грозного. Сохранилась информация о колодничей избе 1728 года, узником которой в то время мог стать каждый житель города. Толстые стены из красного кирпича, решетки на окнах, камеры со сводчатыми потолками и остатки первозданных дверей – создают особую атмосферу. Сама же экспозиция располагается в одноэтажном флигеле, построенном в том же 1857 году в передней линии ограды тюремного замка и выполнявшим административную функцию.
По мнению ген. директора компании «Центр туризма Остров» - Светланы Потаповой, «Интерес к городу Бежецку довольно активный. Задумок по туристическим маршрутам много и мы видим активность администрации, помогающей развитию туризма.
Даже если реализуется часть задуманных планов, то это будет здорово. Мы ожидаем большой туристический спрос по этому направлению» .
/TOURBUS.RU
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