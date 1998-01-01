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25 апреля
Агрегаторы туров: На майские праздники россияне выбирают Москву и Турцию
На сегодня основной объем бронирований туров и отелей на майские праздники уже сделан
Основной объем бронирований туров и отелей на майские праздники к 25 апреля уже сделан. Как следует из итоговой статистики агрегаторов, среди внутренних направлений лидирует Москва, среди зарубежных – Турция, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.
Так, у агрегатора пакетных туров «Слетать.ру» первое место среди самых популярных зарубежных направлений на майские праздники занимает Турция с долей 35,7% от общего объема продаж. Уровень спроса на туры в страну на этот период на 15,8% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Год назад Турция также лидировала, но тогда ее доля в общем объеме продаж была чуть выше – 42,9%. Средний чек на это время увеличился на 12,7%, до 163,8 тыс. рублей по сравнению с показателями прошлого года.
На втором месте по популярности Египет (17,5%), который потеснил Россию – по сравнению с прошлым годом она опустилась со второго на третье место с долей 16%. На четвертом месте ОАЭ (9%), на пятом Таиланд (5,4%).
Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина сообщила, что основной объем бронирований на майские праздники уже сделан.
«Однако накануне праздников мы традиционно наблюдаем повышенный интерес к предложениям last minute, так как многие туристы рассчитывают на снижение цен и готовы забронировать путешествия в последний момент. Такая тенденция характерна не только для майских, но и для новогодних каникул», – пояснила она.
В топ-5 курортов Турции на майские праздники входят Аланья, на которую приходится 21,1% всех бронирований на направлении, она лидировала и в прошлом году. Далее идут Сиде (17,4%), Кемер (16,3%), Белек (9,7%), Анталья (3,3%).
Средняя продолжительность отдыха россиян не изменилась – 7 ночей, а глубина бронирования увеличилась на 47%, до 1,6 месяцев. При этом большинство (77,1%) туристов планируют остановиться в Турции в отелях 5*, еще 16,1% – в 4*. Такая же картина была и год назад. Не изменились предпочтения россиян и в плане питания – на «ультра всё включено» приходится 51,3%, на «всё включено» – 18,4%. В общей сложности такой формат отдыха на майские каникулы выбирают почти 70% туристов.
Платформа Travelline отражает статистику бронирований российских отелей и других объектов размещения туристами-индивидуалами на многих агрегаторах, в том числе крупнейших – «Яндекс-Путешествия» и «Островок».
По ее данным, за последние две недели в лидерах по бронированию объектов размещения Москва с долей в 20,7%, на втором месте Санкт-Петербург (14%), на третьем Краснодарский край (13%). Далее идут Московская область (4%) и Татарстан (3%).
Также в первой десятке Свердловская область (2,2%) и Крым (2%), менее чем по 2% у Ярославской, Ростовской, Нижегородской областей. В среднем туристы бронируют размещение на майские праздники на 3 дня.
Рост цен в первой пятерке российских регионов составляет в среднем 10%. Минимальное подорожание – в Москве (+7%), однако здесь и самые высокие средние цены – 9120 рублей за номер, дороже только в Московской области – 10770.
Минимальные цены за размещение – менее 7 тыс. рублей – в Санкт-Петербурге, Ростовской и Свердловской областях. Заметнее других подорожали Крым, Ярославская и Нижегородская области – на 16-18%.
/TOURBUS.RU
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