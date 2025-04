«Аэроклуб»: Российский рынок делового туризма отражает глобальные тренды

По данным компании «Аэроклуб», в первом квартале 2025 года спрос на командировки по России сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года.

Однако за стабилизацией общего объема скрываются значимые структурные изменения: компании чаще приобретают билеты бизнес-класса, планируют поездки заранее, а сами командировки становятся длиннее и эффективнее.

Сегмент бизнес-класса продемонстрировал рост спроса на 12% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Его доля в общем объеме корпоративных авиаперевозок достигла 4% против традиционных 3%. Средняя стоимость авиабилета бизнес-класса составила 71 500 рублей за перелет в одну сторону, это на 4% ниже, чем годом ранее, и на 29% выше допандемийного уровня.

Основная доля авиабилетов в категории «бизнес-класс» оформлялась на рейсы «Аэрофлота» – 84% всех корпоративных перелетов в этом классе, доля авиакомпании S7 – 12%, Utair – 2%. При этом компании из сектора юридических и консалтинговых услуг бронировали бизнес-класс в 12% всех своих командировок, а финансово-кредитные и страховые организации – в 9%.

Средняя продолжительность командировок по России продолжила расти: 4,3 дня в первом квартале 2025 года против 3,8 дня в 2024 году и 2,9 дня до пандемии. Компании делают акцент не на количестве поездок, а на их эффективности.

Это соответствует мировому тренду fewer trips, more value, отмеченному Financial Times, – компании по разным причинам приходят к сокращению количества командировок в пользу повышения их продолжительности и эффективности.

Одной из ключевых тенденций стало дальнейшее смещение в сторону раннего бронирования. В первом квартале 2025 года 40% авиабилетов были выкуплены за две недели и более до даты вылета. Год назад на них приходилось 35%, а в 2019 году – лишь 29%.

Это соответствует глобальному тренду: бизнес стремится снижать стоимость перевозки за счет заблаговременного планирования, особенно в условиях высокой волатильности цен в экономклассе. Одновременно доля спонтанных бронирований (за неделю и менее) снизилась до 39% (42% в 2024, 49% в 2019).

Как обратная сторона этой рационализации, увеличилась и доля возвратов: 7% против 6% годом ранее и 4% в 2019 году. Это ожидаемый результат: чем раньше оформляется билет, тем выше вероятность изменений в графике поездки, особенно если речь идет о визитах в отдаленные регионы и сложных проектах.

Первое место по числу командировок заняли сотрудники нефтегазовых компаний, их доля выросла с 16% до 18%, при этом общее число поездок увеличилось на 17%. Ритейл, напротив, сократил свою командировочную активность на 20% – его доля снизилась с 20% до 16%. FMCG-компании продемонстрировали умеренное сокращение доли на 1пп, до 10%, при снижении числа поездок на 4%.

В первом квартале 2025 года «Аэрофлот» укрепил лидерство: его доля в корпоративных перевозках выросла до 57% (55% в 2024 году) при росте спроса со стороны бизнеса на 5%. Доля S7 осталась на уровне прошлого года и составила 15%, хотя общее число корпоративных путешественников снизилось на 3%. «Победа» потеряла 30% бизнес-пассажиров, ее доля снизилась с 7% до 5%.

Лидерами по объему командировок остались Москва (-9% к 2024) и Санкт-Петербург (-6%). Однако если доля перелетов в Москву снизилась на 3 процентных пункта, составив 25%, то Санкт-Петербург сохранил прошлогодние 9%. Сочи демонстрирует устойчивый рост – +21% к прошлому году и доля в 6% (5% в 2024). Также в десятку наиболее востребованных направлений вошли Казань (-13% к 2024), Екатеринбург (+7%), Красноярск (+4%), Новосибирск (-7%), Иркутск (+15%), Самара (-17%) и Уфа (-5%).

Средняя стоимость авиабилетов экономкласса выросла на 6% к первому кварталу 2024 года и на 85% к 2019 году, достигнув 14 000 рублей за билет в одну сторону.

Самыми дорогими направлениями в бизнес-классе остаются рейсы во Владивосток, где средняя стоимость составила 122 тысячи рублей при снижении на 2% к 2024 году, а также в Волгоград, где рост стоимости составил 28%, и средняя стоимость достигла 113 тысяч за перелет в одну сторону.

На третьем месте – Благовещенск со средней стоимостью в 95 тысяч рублей, сохранившейся на уровне прошлого года.

