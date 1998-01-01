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24 апреля
«Отдых Leisure» о туризме нового поколения: искусственная реальность, природные чувства и креативные идеи

Международный форум «Отдых Leisure 2025» пройдёт с 10 по 12 сентября в московском выставочном комплексе «Тимирязев Центр».


 

Стремительно меняющийся мир диктует совершенно новые правила игры и требует инновационных решений практически во всех сферах человеческой деятельности.

Особенно это проявляется в туристической отрасли, ведь в эпоху цифровых технологий традиционные форматы давно перестали отвечать актуальным запросам туристов. На площадке международного форума выставки ОТДЫХ Leisure 2025 лидеры отрасли обсудят главные вызовы современности и возможные пути их преодоления.

Почему туризм меняется прямо сейчас:
Мир стремительно переходит к новой реальности: диджитализация буквально захватила нашу жизнь, социальные сети управляют общественными взглядами, экологические проблемы требуют немедленных действий, а спрос на качественные и уникальные переживания растет ежедневно. Все это неизбежно влияет на саму структуру туристического рынка, вынуждая пересмотреть классические схемы работы.

В таком контексте возникает острая необходимость говорить о качественных изменениях, которые ведут к формированию принципиально иных моделей развития туризма. Уже ясно одно: впереди ждет эпоха ярких экспериментов и смелых решений.

 

Главные темы форума «Отдых Leisure 2025»: как изменится туристический ландшафт

Мероприятие обещает затронуть целый спектр актуальных вопросов, которые волнуют сегодня всю мировую туристическую индустрию.

Основные блоки деловых дискуссий охватят:

  1. Цифровая трансформация туристической индустрии: Роль искусственного интеллекта, анализа больших данных и автоматизации в обеспечении комфортного и безопасного отдыха для каждого туриста.

  2. Новая экономика туризма: Особенности влияний глобальных цивилизационных трендов на развитие туристической инфраструктуры и экономику регионов.

  3. Туризм вне глобализации: Обсуждение новых направлений, связанных с децентрализацией туризма и ростом популярности внутренних путешествий, где внутренние и региональные путешествия становятся приоритетом.

  4. Креативные территории: Популяризация местных территорий через кинематограф, киноиндустрию и различные медийные проекты. Где фильмы и сериалы начинают влиять на выбор направлений путешествий, и становятся лакмусовым проявлением креативного туризма.

  5. Зелёный туризм: Экологическая ответственность и создание устойчивых туристических направлений, где экоустойчивость становится обязательным требованием для любой туристической зоны.

  6. Динамика происходящего наглядно демонстрирует, что индустрия туризма действительно вступает в период глубокой перестройки. Сегодня недостаточно иметь красивую картинку или удобный сервис — важны уникальная история, забота об окружающей среде и умение использовать передовые технологии. Только тот, кто сможет уловить дух перемен и вовремя перестроиться, получит шанс преуспеть в новом туристическом пространстве.

Все перечисленные вопросы войдут в повестку международного форума «Отдых Leisure 2025», который пройдёт с 10 по 12 сентября 2025 года в московском выставочном комплексе «Тимирязев Центр».

Здесь соберутся лидеры отрасли, государственные деятели, руководители туристических агентств и настоящие любители путешествий, чтобы совместно решить судьбу самой популярной отрасли человечества.

 

Фото: Пресс-служба форума ОТДЫХ


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