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24 апреля
«Отдых Leisure» о туризме нового поколения: искусственная реальность, природные чувства и креативные идеи
Международный форум «Отдых Leisure 2025» пройдёт с 10 по 12 сентября в московском выставочном комплексе «Тимирязев Центр».
Стремительно меняющийся мир диктует совершенно новые правила игры и требует инновационных решений практически во всех сферах человеческой деятельности.
Особенно это проявляется в туристической отрасли, ведь в эпоху цифровых технологий традиционные форматы давно перестали отвечать актуальным запросам туристов. На площадке международного форума выставки ОТДЫХ Leisure 2025 лидеры отрасли обсудят главные вызовы современности и возможные пути их преодоления.
В таком контексте возникает острая необходимость говорить о качественных изменениях, которые ведут к формированию принципиально иных моделей развития туризма. Уже ясно одно: впереди ждет эпоха ярких экспериментов и смелых решений.
Главные темы форума «Отдых Leisure 2025»: как изменится туристический ландшафт
Мероприятие обещает затронуть целый спектр актуальных вопросов, которые волнуют сегодня всю мировую туристическую индустрию.
Основные блоки деловых дискуссий охватят:
Все перечисленные вопросы войдут в повестку международного форума «Отдых Leisure 2025», который пройдёт с 10 по 12 сентября 2025 года в московском выставочном комплексе «Тимирязев Центр».
Здесь соберутся лидеры отрасли, государственные деятели, руководители туристических агентств и настоящие любители путешествий, чтобы совместно решить судьбу самой популярной отрасли человечества.
Фото: Пресс-служба форума ОТДЫХ
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