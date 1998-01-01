|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
24 апреля
Франция изменила правила подачи документов на визу
Теперь Визовый центр Франции в Москве принимает только биометрические паспорта
Визовый центр Франции в Москве изменил правила подачи документов на визу с 23 апреля, теперь заявители должны прилагать к комплекту документов только биометрические паспорта, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
"Визовый центр Франции в Москве прекратил прием пятилетних загранпаспортов без биометрических данных с 23 апреля.
А в Генконсульстве Венгрии в Екатеринбурге туроператорам сообщили, что поскольку с 14 апреля 2025 г. не биометрические паспорта граждан РФ не признаются Францией, консульство Венгрии не принимает к рассмотрению документы, если у туриста не биометрический паспорт и при этом предполагается въезд, транзит или возвращение через территорию Франции", - говорится в сообщении.
При этом, по мнению туроператоров-экспертов АТОР, решение консульства Франции – очень спорное с учетом сложностей с записью в визовый центр. Сейчас в Москве есть свободные слоты на конец июня.
Туристы с пятилетними загранпаспортами будут вынуждены отменять или переносить поездки, в лучшем случае, получив визу в новый биометрический паспорт, платно изменять данные в авиабилетах.
По прогнозам экспертов, ужесточение приема документов на французский шенген приведет к повышению спроса на итальянские и испанские визы. Консульства этих стран пока принимают загранпаспорта старого образца и выдают мультивизы.
Туроператоры надеются, что Консульство Франции в Москве изменит свое решение. Подобные прецеденты уже были: в конце 2022 года Консульство Италии в Москве отказалось принимать небиометрические паспорта, но отменило это правило спустя несколько дней.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72