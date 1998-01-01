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24 апреля
Франция изменила правила подачи документов на визу

Теперь Визовый центр Франции в Москве принимает только биометрические паспорта


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Визовый центр Франции в Москве изменил правила подачи документов на визу с 23 апреля, теперь заявители должны прилагать к комплекту документов только биометрические паспорта, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

 

"Визовый центр Франции в Москве прекратил прием пятилетних загранпаспортов без биометрических данных с 23 апреля.

А в Генконсульстве Венгрии в Екатеринбурге туроператорам сообщили, что поскольку с 14 апреля 2025 г. не биометрические паспорта граждан РФ не признаются Францией, консульство Венгрии не принимает к рассмотрению документы, если у туриста не биометрический паспорт и при этом предполагается въезд, транзит или возвращение через территорию Франции", - говорится в сообщении.

В ассоциации добавляют, что, если заявитель с пятилетним паспортом подал документы на французскую визу до 23 апреля, его заявление на визу рассмотрят в обычном порядке. Дети до 14 лет (включительно) могут по-прежнему подавать пятилетние заграничные паспорта на визы.

Как отмечают эксперты, у российских туристов, которые выезжают в Европу, в большинстве случаев оформлены биометрические паспорта с десятилетним сроком действия. Поэтому запрет подачи на французскую визу пятилетних паспортов старого образца затронет лишь небольшое число заявителей.

При этом, по мнению туроператоров-экспертов АТОР, решение консульства Франции – очень спорное с учетом сложностей с записью в визовый центр. Сейчас в Москве есть свободные слоты на конец июня.

Туристы с пятилетними загранпаспортами будут вынуждены отменять или переносить поездки, в лучшем случае, получив визу в новый биометрический паспорт, платно изменять данные в авиабилетах.

 

По прогнозам экспертов, ужесточение приема документов на французский шенген приведет к повышению спроса на итальянские и испанские визы. Консульства этих стран пока принимают загранпаспорта старого образца и выдают мультивизы.

Туроператоры надеются, что Консульство Франции в Москве изменит свое решение.  Подобные прецеденты уже были: в конце 2022 года Консульство Италии в Москве отказалось принимать небиометрические паспорта, но отменило это правило спустя несколько дней.

/TOURBUS.RU


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