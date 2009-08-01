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24 апреля
Майя Ломидзе: Туристы с инвалидностью вынуждены платить за туры на 20-40% больше
Пресс-конференция, посвященная проблемам инклюзивного туризма, прошла в столице
Туристы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) переплачивают за путешествия 20-40% из-за небольшого выбора подходящих отелей и транспорта, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс».
"Задача массового туризма в том, чтобы путешествие было доступно не только физически, инфраструктурно, но и по цене.
Но из-за того, что для путешественников с ОВЗ это штучный продукт, под который штучно подбираются подходящие объекты и отели, подходящие рестораны, цена получается на 20-30, а в некоторых случаях на 40% выше, чем для обычных людей", - рассказала она на пресс-конференции, посвященной инклюзивному туризму.
Одна из главных проблем, отметила Майя Ломидзе, — декларативный характер доступной среды. Многие отели, музеи и транспортные узлы заявляют о своей приспособленности для маломобильных граждан, но на практике оказывается, что, например, пандусы есть, но они слишком крутые или узкие для колясок; или в гостиничном номере, который обозначен как «доступный», по факту невозможно развернуться на коляске или душевые кабины имеют высокие пороги, а лифты не вмещают инвалидные коляски.
«Мы часто сталкиваемся с добросовестным заблуждением. Владельцы объектов уверены, что у них есть доступная среда, но на деле она не соответствует потребностям людей с ОВЗ», — рассказала г-жа Ломидзе.
Также, по словам Майи Ломидзе, массовый туризм для людей с ОВЗ недоступен из-за сложностей с транспортом.
В этом плане очень повезло Санкт-Петербургу и Калининграду, у которых есть автобусы для людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказала исполнительный директор АТОР.
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