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24 апреля
Майя Ломидзе: Туристы с инвалидностью вынуждены платить за туры на 20-40% больше

Пресс-конференция, посвященная проблемам инклюзивного туризма, прошла в столице


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Туристы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) переплачивают за путешествия 20-40% из-за небольшого выбора подходящих отелей и транспорта, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс».

"Задача массового туризма в том, чтобы путешествие было доступно не только физически, инфраструктурно, но и по цене.

Но из-за того, что для путешественников с ОВЗ это штучный продукт, под который штучно подбираются подходящие объекты и отели, подходящие рестораны, цена получается на 20-30, а в некоторых случаях на 40% выше, чем для обычных людей", - рассказала она на пресс-конференции, посвященной инклюзивному туризму.

Как отметила г-жа Ломидзе, если турист приходит в музей в рамках тура с туроператором, то ему становится недоступна покупка льготного билета.
"Объекты показа ссылаются на условия договора с туроператором, и почему-то по условиям договора эти льготы сгорают. На наш взгляд, позиция многих музеев, мягко говоря, несимметрична. Я бы сказала, что она дискриминационна", - подчеркнула эксперт.

 

Одна из главных проблем,  отметила Майя Ломидзе, — декларативный характер доступной среды. Многие отели, музеи и транспортные узлы заявляют о своей приспособленности для маломобильных граждан, но на практике оказывается, что, например, пандусы есть, но они слишком крутые или узкие для колясок; или в гостиничном номере, который обозначен как «доступный», по факту невозможно развернуться на коляске или душевые кабины имеют высокие пороги, а лифты не вмещают инвалидные коляски.

«Мы часто сталкиваемся с добросовестным заблуждением. Владельцы объектов уверены, что у них есть доступная среда, но на деле она не соответствует потребностям людей с ОВЗ», — рассказала г-жа Ломидзе.

 

Также, по словам Майи Ломидзе, массовый туризм для людей с ОВЗ недоступен из-за сложностей с транспортом.
"Мы увидели такую картину: люди с ОВЗ путешествуют самостоятельно или в группах, с кем-то из сопровождающих. Но массовый туризм либо невозможен, либо крайне сложен, потому что у нас нет транспорта, который мог бы перевозить такие группы, он не производится.

В этом плане очень повезло Санкт-Петербургу и Калининграду, у которых есть автобусы для людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказала исполнительный директор АТОР.

Эксперт сообщила, что для производства автобусов для туристов с ОВЗ нужен либо госзаказ, либо частный бизнес. Стоимость нового автобуса для людей с ОВЗ не позволяет бизнесу в этом участвовать, это более 17 млн рублей.
"Мы прорабатываем этот вопрос с Минтрансом и Минэкономразвития, там считают инклюзивный туризм крайне важным направлением", - отметила Ломидзе.

По данным Росстата за 2023 год, в России насчитывалось порядка 12 млн человек с инвалидностью, включая 2 и 3 группы инвалидностей, для которых почти не требуются особые условия.
/TOURBUS.RU

 


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