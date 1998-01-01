АТОР: Впервые туроператор исключен из реестра за непередачу сведений в ГИЦ «Электроная путевка»

По информации АТОР, Минэкономразвития опубликовало приказ об исключении из единого реестра туроператоров ООО «Рица-Тур».

Причина – нарушение запрета на реализацию туристского продукта без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации туристского продукта, в ГИС «Электронная путевка».

В едином реестре туроператоров отражена аналогичная информация – туроператор исключен. Судя по описанию на сайте, компания «Рица-Тур» занимается международным и внутренним туризмом, организуя, в том числе, туры в Абхазию.

Электронная путевка впервые с момента ее введения стала причиной исключения туроператора из единого реестра. Ранее главным основанием для этой меры было непродление туроператором фингарантий на новый срок.

Как отмечают в АТОР, Закон об основах туристской деятельности четко указывает, что туроператор не имеет права работать без внесения сведений о турпродукте и о данных в договоре по реализации этого продукта в ГИС «Электронная путевка».

А ежегодная отчетность, которая подается всеми туроператорами выездного туризма в Минэкономразвития РФ до 15 апреля, показывает, насколько они корректно исполняли обязанность по внесению сведений в ГИС.

«2024 год был первым полным годом, когда туроператоры обязаны были вносить сведения в систему «Электронная путевка». И отчетность туроператоров в сфере выездного туризма за 2024 сверялась Минэкономразвития не только с данными, которые сами компании предоставляли в течение года, но и с данными, выгруженными из ГИС «Электронная путевка».

Это позволило увидеть нестыковки в отчетности и данных, выгруженных из ГИС», - поясняет руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Напомним, что ответственность за невнесение сведений в ГИС «Электронная путевка» для туроператоров по выездному туризму наступила с 15 ноября 2023 года, по въездному и внутреннему – с 1 сентября 2024 года.

Ответственность предусматривает в том числе исключение из единого реестра туроператоров. Эта высшая мера ответственности применяется в случае нарушения не менее трех раз в течение трех последовательных месяцев запрета на реализацию туристского продукта без передачи сведений в ГИС «Электронная путевка».

«Исключение из единого реестра означает, что туроператор больше не может формировать и реализовывать туристский продукт. Турагенты также не могут более продвигать туры компании, утратившей статус туроператора. При этом туристы, приобретшие туры по ранее заключенным договором имеют полное право на оказание услуг в полном объеме», - говорит Надежда Ефремова.

Понятия восстановления в реестре туроператоров в законе о туризме нет.

Для возвращения на рынок компания должна собрать документы, оформить фингарантии как вновь созданный туроператор.

/TOURBUS.RU