Бежецк - «столица балалайки» и город поэтов

По итогам прошлого года Тверская область вошла в ТОП-30 рейтинга туристической привлекательности регионов. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что с начала 2025 года в Тверской области было зафиксировано увеличение бронирований гостиниц и отелей на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И в целом, к 2026 году туристический поток в регион планируется увеличить до 4,3 млн. человек.

Одним из драйверов внутреннего туризма было названо развитие малых городов, создание новых туристических маршрутов и именно с этой целью состоялась рабочая информационная поездка, организованная компанией «Центр туризма Остров» для более 40 турагентов и экскурсоводов. Специалисты индустрии смогли лично убедиться, что Бежецк - небольшой, но потенциально богатый с точки зрения туристической привлекательности, город.

Расположенный в глубинке Тверской области, Бежецк впервые был упомянут в летописях в 1137 году. Историческим предшественником современного города было поселение Бежичи на берегу озера Ямное. По одной из версий, - такое название поселению, а затем и городу Бежецку дали беженцы, прибывающие в эти края из Новгорода. На данный момент в городе проживает около 20 тыс. жителей. И эта цифра, вот уже на протяжении 30 лет регулярно сокращается.

Но, по словам председателя комитета по делам культуры, молодежи, спорта и туризма по туризму Бежецкого района Эдуарда Яковлева, в последние годы Бежецк стал активно развиваться, реконструироваться и трансформировать себя в туристический центр.

«У нас открываются новые отели, глемпинги, развивается туристическая инфраструктура, в ближайших планах – открытие ТИЦ, проводятся фестивали и праздники, которые привлекают в наш город туристов, - прокомментировал он, - Так, в прошлом году нас посетило больше 20 тыс. туристов, по сравнению: до 2020 эта цифра составляла всего 1.5 тыс. Рост очень активен. На мой взгляд, наши туристические возможности используются пока где то на 10 %, потенциал развития очень большой.

Всего на территории Бежецкого района открыто 13 объектов туристского показа и расположено более 40 памятников и объектов культурного наследия. Также Бежецк является частью многих автобусных экскурсионных туров, в основном проходящих во Весьегонск и наша задача – сделать город интересным местом посещения на несколько дней».

«Надо добавить, что Бежецк стал первым провинциальным гордом, в котором открылось отделение Союза поэтов в 2021 году. Главная особенность и уникальность Бежецка, которая выделяет его из множества малых городов России, — это просто рекордное, более 400 - количество знаменитых бежечан. И у нас ежегодно проходят чествования наших известных земляков: семьи Гумилёвых-Ахматовой, В.Я. Шишкова, В.В. Андреева и мн. др. Ну и, прелесть сохранившихся купеческих домов с резными наличниками, интересный декор у каменных строений, изящные кованые фрагменты, переплетающиеся с выразительной резьбой по дереву – все это придает Бежецку определённый шарм», - отметил он.





Почти все улицы города «скроены» из деревянных двухэтажных домов, построенных в XIX веке, но большинство зданий, довольно «уставшие», изъеденные временем. Среди них, пожалуй, самым впечатляющим можно назвать особняк купца Неворотина: с барельефами, колоннами и внушительными атлантами на фасаде. Раньше, по описаниям, на крыше шикарного дома был разбит зимний сад с многотонными вазами с живыми цветами. Внутренне убранство дома было украшено богатой лепниной и картинами. Увы, сегодня дом можно осмотреть только внешне, и то на расстоянии.

Еще одно сохранившееся здание - ярко-розовый, с кружевной тесьмой под крышей, бывший дом промышленника Акима Коровкина. В свое время он держал винокуренный завод, который, по легенде, помог горожанам пережить тяжелые первые годы советской власти. Когда к городу подходили большевики, то Коровкины испугались, что вина конфискуют, солдаты напьются и разнесут город. Тогда они приняли решение вылить весь спирт в Мологу. Люди, узнав об этом, бросились за водой.… По легенде, впоследствии, встретив местных, большевики решили идти своей дорогой.

Бежевое с белыми вставками здание — усадьба бывшего крепостного, купца Ивана Крылова. Теперь здесь расположен самый крупный и современный в городе (всего в Бежецке пять гостиниц) парк-отель "Воздвиженский", предлагающий вполне европейский сервис.

Самой «старой» достопримечательностью Бежецка называют сохранившуюся колокольню Введенской церкви 1682 года, которая, в свою очередь, была построена на месте одноимённого монастыря 15 века. Сегодня она стоит в сквере Ленина, в котором, кстати, нет памятника вождю. Рядом, в конце аллеи с мостовой екатерининских времен — установлен деревянный памятник балалайке.

До конца XIX века на этом инструменте играли в основном скоморохи на ярмарках, но ситуацию изменил великий русский музыкант-виртуоз Василий Андреев. Уроженец Бежецка, он в 1884-м дал первый сольный концерт на балалайке и прославился на весь мир. С тех пор Андреев считается «отцом балалайки», а его родной Бежецк стал «столицей русской балалайки».

Подробно узнать о судьбе музыканта и о пути, созданным им Великорусского оркестра, можно посетив Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музей.

/TOURBUS.RU

Окончание рассказа о поездке в Бежецк — в нашем завтрашнем выпуске