Новости

Ежегодный «Корфест» собрал в Анадыре более пяти тысяч гостей

Фестиваль объединил международную деловую программу и праздник, посвященный серебристой рыбке-корюшке

С 16 по 20 апреля в городе Анадырь Чукотского автономного округа прошел ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Корфест». Он объединил международную деловую программу и собственно праздник, посвященный маленькой серебристой рыбке – корюшке, собравший на льду Анадырского лимана более 5 тысяч человек.

Познакомиться с регионом, его традициями, культурой и локальной гастрономией, обсудить вопросы делового сотрудничества приехал посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации г-н Эдуардо Вильегас Мехиас с супругой. В составе международной делегации самый восточный регион России посетила также Андреа Херальдин Киспе Охеда, второй секретарь-атташе по культуре Посольства Республики Перу в Российской Федерации.

Правительство Чукотского автономного округа провело ряд двусторонних деловых встреч с представителями дипломатического корпуса, в ходе которых особое внимание было уделено вопросам культурного сотрудничества и развития туризма.

Стороны проявили взаимную заинтересованность в сохранении и продвижении кулинарных традиций малочисленных народов мира, в том числе в рамках деятельности созданного на Чукотке «Центра гастрономической культуры малочисленных народов мира».

На Чукотской земле гостей «Корфеста» встретили с горячим сердцем и искренним желанием рассказать о культурно-историческом наследии местных жителей. Артисты государственного чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» с помощью танцев рассказали о своих народных традициях и обрядах. «Оказалось, что наши традиции и орнаменты очень похожи», – заметила мупруга посла г-жа Мария Назарет Санчес Ромеро. Например, в культуре коренных народов северной Мексики есть танец «La Danza Del Venado», известный как танец оленя. Определенные сходства между древними наскальными рисунками Чукотки и Перу – Пегтымельскими петроглифами и геоглифами Наски – увидела и Андреа Херальдин Киспе Охеда.

В рамках гастрономической части праздника «Корфест» в столицу Чукотского автономного округа приехала международная команда шеф-поваров. Координатор команды – Антон Сальников, основатель и бренд-шеф столичного кейтеринга «Технологии питания», и бренд-шеф ресторана «Сан Марино», уже успел побывать на Чукотке в составе команды «Гастрокэмп Чукотка – 2024». Евгений Альфан, титулованный бренд-шеф ресторана «Особняк на Пятницкой»прилетел на Чукотку впервые. Первым шеф-поваром из Индии, посетившим регион, стал Нагендра Махадеваппа.

Круглый стол с участием официальных гостей и партнёров фестиваля на тему «Центр гастрономической культуры малочисленных народов мира» состоялся на площадке музейного центра «Наследие Чукотки». В рамках дискуссии обсуждались идеи, сочетающие уважение к традициям, поддержку локальных сообществ и развитие международного культурного сотрудничества через гостеприимство.

20 апреля праздник «Корфест» объединил рекордное количество участников – более 5 тысяч человек. Из них более 500 приняли участие в соревнованиях по ловле рыбы. Первое место по количеству пойманной корюшки заняла Валерия Анкаугье, она поймала 16 рыбок и выиграла 200 тысяч рублей.

На скованном льдом Анадырском лимане для жителей и гостей города были организованы соревнования по футболу, волейболу, борьбе «Тэйкэв», катания на собачьих упряжках и выступления танцевальных и музыкальных коллективов.

Гастрономическую составляющую праздника поддержала международная команда шеф-поваров «Корфеста», которая вместе со студентами Чукотского многопрофильного колледжа сварила для гостей уху и пожарила 300 килограммов корюшки с авторскими соусами.

Антон Сальников угощал гостей соусом «Дзадзики» на основе локальной сметаны, свежих огурцов, чеснока, укропа и мяты, Евгений Альфан представил соус «Хрустальная икра» на основе бульона из подкопченных голов нерки, семян чиа и топиоки, а Нагендра Махадеваппа – соус в индийском стиле «Чатни кажунди» на основе помидоров, брусники, голубики, чеснока, имбиря, кумина, перца чили, лука, кориандра, свежей кинзы и уксуса.

/TOURBUS.RU

Фото: Вадим Матвеичев, газета "Крайний Север"