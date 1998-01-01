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23 апреля
Летний сезон на курорте Роза Хутор откроется 29 апреля

Среди развлечений, которые будут доступны летом в горах Сочи – новый парк в Роза Долине, семейный веревочный Йети Парк, подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Олимпийской деревне


  

Летний сезон на курорте Роза Хутор в Сочи официально откроется 29 апреля, сообщает сегодня пресс-служба курорта.

"Приоритетный вид летнего отдыха на курорте – пешие прогулки в горах. В этом году будет открыто 27 пеших троп общей протяженностью 64 км. Все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий. Первыми в начале мая откроются тропы в Горной Олимпийской деревне: B-one, затем "Тропа Йети" и "Озерный Траверс".

Далее начнут работать пешие тропы в природном парке водопадов "Менделиха", где находится самый высокий в горах Сочи водопад – "Золотой" (77 метров). Ожидаем, что из-за снежной зимы все 7 водопадов парка будут особенно полноводными и живописными.  В этом сезоне в парке появится новая навигация и дополнительные зоны отдыха", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, большинство троп курорта будут открыты уже в середине июня. Горный кемпинг "Нахазо" начнет действовать в начале июля, как и радиальные тропы вокруг него. Однако, если погодные условия позволят, то кемпинг откроется раньше
Кроме пеших троп, в горах будут действовать и несколько велосипедных маршрутов. Любители маунтинбайка смогут подняться на подъемнике по тарифу "Вело-пасс".

"В этом году курорт обновил обзорную площадку на вершине Роза Пик. На высоте 2320 метров над уровнем моря оборудована парковая зона с современными ограждениями, галечными и брусчатыми дорожками, теневыми зонами, лавочками для отдыха, растительными композициями и фоторамками.

Завершит реновацию этой зоны установка интерактивной арт-инсталляции "Источник энергии", - говорится в сообщении. 

Среди развлечений, которые будут доступны летом в горах Сочи – семейный веревочный Йети Парк, подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик и родельбан в Горной Олимпийской деревне.

В Роза Долине появится колесо обозрения и новый парк развлечений. Продолжат работу летом парк альпак "Пача Мама" этно-хутор Шишин двор, Хаски-хутор, Оленья ферма с новыми питомцами – капибарами, этнографический комплекс "Моя Россия", Музей Археологии.

В летнем сезоне 2025 года курорт запланировал насыщенный календарь мероприятий. Наиболее заметными культурными событиями обещают стать Фестиваль актуального научного кино "ФАНК уикенд" (25-27 июля), Гастрофест (1-3 августа), Фестиваль классической музыки и оперного искусства "Роза Хутор. Классика" (18-24 августа), Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" (13-20 сентября).

Пройдут и несколько спортивных соревнований – фестиваль трейлранинга Роза Вайлд Фест (5-7 сентября), в рамках которого состоится и Чемпионат России по горному бегу на длинной дистанции, Фестиваль спорта и музыки Нью Стар уикенд (25-28 сентября), Кубок России по горному бегу вверх (23-27 октября), Чемпионат России по горному бегу (23-27 октября).
Летний сезон на курорте Роза Хутор завершится в начале ноября.
/TOURBUS.RU

 

Фото: Пресс-служба «Роза Хутор»



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