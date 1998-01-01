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Дмитрий Арутюнов пробежал марафон в Бостоне!

Руководитель компании «АРТ-Тур» попал на престижную мировую аллею Славы марафонцев

Все участники туристического рынка знают одного из старейших отечественных туроператоров «АРТ-Тур» и ее суперактивного и харизматичного руководителя Дмитрия Арутюнова. Многим известно профессиональное увлечение Дмитрия различными видами спорта - бегом, боулингом, теннисом, горными восхождениями.

Невероятно и порой необъяснимо, как Дмитрий Арутюнов успевает совмещать успешное руководство крупной туроператорской компанией, многочисленные командировки по всему миру, выступления на профессиональных конференциях с тренировками и участием в международных марафонских забегах на дистанцию 42 км 195 м.

В копилке спортивных наград Дмитрия больше двух десятков медалей за марафонские состязания по всему миру!

22 апреля Дмитрий финишировал в Бостоне на своём очередном - уже 27-м международном марафоне.

Далеко не каждый из нас сможет одолеть бегом 10 километров. А какие высокие физические и психологические кондиции нужно иметь, чтобы пробежать 42 километра по асфальту, причем в любую погоду - в жару или в дождь!

Как отмечает сам Дмитрий, «я счастлив,что достиг серьезной цели, к которой шел много лет, - пробежать шесть главных марафонов в мире - мейджеров - и одним из немногих россиян попасть на престижную аллею Славы марафонцев Six Star». До этого Дмитрий успешно участвовал в мейджерских соревнованиях в Нью-Йорке, Берлине, Чикаго, Токио и Лондоне.

На вопрос, насколько трудным был прошедший бостонский марафон Дмитрий отвечает, что особенно мешала значительная разница в часовых поясах, «стартовать пришлось около семи вечера по Москве». Но при этом сил и выносливости добавила «крутая поддержка тысяч болельщиков на улицах Бостона!»

В прошлом году Дмитрий Арутюнов пообещал «Турбизнесу» поделиться своими секретами отличной спортивной формы, которая безусловно помогает ему и в жизни, и в бизнесе. Мы обязательно опубликуем их на страницах нашего журнала и на портале.

Команда «Турбизнеса», многочисленные партнеры и друзья «АРТ-ТУРА» желают Дмитрию Арутюнову дальнейших спортивных побед и новых амбициозных целей - в спорте и бизнесе!