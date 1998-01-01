Россия и Оман подписали соглашение о взаимной отмене виз

По мнению экспертов, соглашении положительно скажется прежде всего на турпотоке из Омана в нашу страну

По информации СМИ, cоглашение о взаимной отмене виз было подписано вчера в Москве в присутствии президента РФ Владимира Путина и главы Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида. Оно вступит в силу по истечении 30 дней с даты последнего уведомления о выполнении необходимых внутригосударственных процедур.

Согласно условиям соглашения, каждая из сторон предоставит гражданам государства другой стороны пребывать на ее территории без виз 30 дней при каждом посещении. При этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

Безвизовый въезд будет разрешен только в том случае, если целью визита не является постоянное проживание, обучение, или осуществление деятельности, требующей получение разрешения на работу.

Оман ввел безвизовый режим для россиян еще в 2020 году. Он предполагает возможность находиться на территории страны в течение 14 дней без возможности продления. При этом нужно соблюсти ряд формальностей: предъявлять подтверждения броней в отеле, обратные билеты и т. д.

Новое послабление и увеличение сроков безвизового пребывания может привлечь внимание к Оману и позитивно сказаться на турпотоке из России.

Однако наибольший эффект ожидается в сегменте въездного туризма в Россию, считают эксперты, которых цитирует АТОР.

«В прошлом году турпоток из Омана в Россию вырос практически в 5 раз. В этом году мы также ожидаем большой интерес со стороны туристов из Омана, в том числе на летний туристический сезон», – говорят в компании «Интурист».

Сейчас гражданам Омана для поездок в Россию нужно получать электронную визу.

«Это удобный механизм, однако стоит учитывать, что, во-первых, он платный – стоимость около 50 долларов и в пересчете на семью это уже достаточно заметная цифра. А, во-вторых, на оформление требуется минимум 4 дня, что исключает продажи last-minute», – говорит Артур Мурадян, гендиректор компании Space Travel.

При этом Оман, несмотря на свои небольшие размеры, является довольно перспективным рынком, особенно в свете того, что турпоток из стран Персидского залива очень активно развивается.

«Население Омана – около 5 млн человек, вдвое меньше ОАЭ. Однако платежеспособный спрос находится на высоком уровне, и для российского турбизнеса рынок очень интересен», – считает Артур Мурадян.

Между Россией и Оманом уже есть прямое авиасообщение. Авиакомпания Oman Air выполняет пять рейсов в неделю. С 6 мая 2025 года количество рейсов сократится до двух в неделю, а с 1 июля – увеличится до трех в неделю.

Отмена виз также может дать повод для расширения авиасообщение между Россией и Оманом.

Из стран Персидского залива электронная виза остается у Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна. Туристам из Катара требуется получать визу в консульстве.

«Надеемся, что в ближайшее время будет наблюдаться упрощение визового режима с этими странами, что положительно повлияет на создание условий для большего привлечения туристов в Россию и развития двустороннего сотрудничества в туристической сфере», – отмечают в «Интуристе».

/TOURBUS.RU