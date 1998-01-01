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22 апреля
Туризм: Происшествия
Впервые за 80 лет дайвер погиб от нападения акулы у берегов Израиля/ На Камчатке ищут туриста, который выпал за борт экскурсионного катера/ Турист из Орла погиб на рафтинге по реке Белая в Адыгее
Впервые за 80 лет дайвер погиб от нападения акулы у берегов Израиля
По информации израильского портала «Вести», вчера акула напала на дайвера на пляже в Хадере на Середиземноморском побережье Израиля. Об этом сообщили очевидцы, вызвавшие полицию. В правоохранительных органах подтвердили, что в понедельник, 21 апреля, получили соответствующий вызов и направили на место сотрудников. В мэрии Хадеры и Службе скорой помощи пояснили, что дайвер не найден.
До дальнейшего уведомления закрыты все пляжи от Хадеры до курорта Нетании.
В мэрии Хадеры сообщили: "Начаты поиски дайвера, задействованы гидроциклы. Мы продолжим информировать по мере поступления данных. Призываем посетителей пляжа воздержаться от входа в воду и любых контактов с акулам
При прочесывании пляжей были обнаружены сумка с личными вещами пропавшего пловца и мотоцикл, на котором он приехал на побережье».
ССМИ считают, что дайвер погиб.
Управление национальных парков и заповедников уточнило, что нападение произошло в устье Нахаль-Хадера, в запрещенной для купания зоне. Инспекторы проверяют обстоятельства. Ведомство вновь призвало избегать контактов с акулами.
Речь идет о темных акулах (Carcharhinus obscurus), также известных как серо-бурые, которые считаются потенциально опасными для человека из-за своих размеров и поведения/
Фото: стоп-кадр видео очевидца трагедии
На Камчатке ищут туриста, который выпал за борт экскурсионного катера
В Авачинском заливе на Камчатке ищут мужчину, который сегодня днем выпал за борт прогулочного катера во время экскурсии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Всего на прогулочном судне находилось десять пассажиров и два члена экипажа. Ведомство начало проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Турист из Орла погиб в понедельник на рафтинге по реке Белая в Адыгее, инструктор, осуществлявший сплав, не имел сертификата, сообщает пресс-служба регионального управления СКР во вторник.
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