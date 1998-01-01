Новости Туризм: Происшествия Впервые за 80 лет дайвер погиб от нападения акулы у берегов Израиля/ На Камчатке ищут туриста, который выпал за борт экскурсионного катера/ Турист из Орла погиб на рафтинге по реке Белая в Адыгее

Впервые за 80 лет дайвер погиб от нападения акулы у берегов Израиля По информации израильского портала «Вести», вчера акула напала на дайвера на пляже в Хадере на Середиземноморском побережье Израиля. Об этом сообщили очевидцы, вызвавшие полицию. В правоохранительных органах подтвердили, что в понедельник, 21 апреля, получили соответствующий вызов и направили на место сотрудников. В мэрии Хадеры и Службе скорой помощи пояснили, что дайвер не найден. До дальнейшего уведомления закрыты все пляжи от Хадеры до курорта Нетании. В мэрии Хадеры сообщили: "Начаты поиски дайвера, задействованы гидроциклы. Мы продолжим информировать по мере поступления данных. Призываем посетителей пляжа воздержаться от входа в воду и любых контактов с акулам При прочесывании пляжей были обнаружены сумка с личными вещами пропавшего пловца и мотоцикл, на котором он приехал на побережье». ССМИ считают, что дайвер погиб. Управление национальных парков и заповедников уточнило, что нападение произошло в устье Нахаль-Хадера, в запрещенной для купания зоне. Инспекторы проверяют обстоятельства. Ведомство вновь призвало избегать контактов с акулами. Речь идет о темных акулах (Carcharhinus obscurus), также известных как серо-бурые, которые считаются потенциально опасными для человека из-за своих размеров и поведения/ Фото: стоп-кадр видео очевидца трагедии На Камчатке ищут туриста, который выпал за борт экскурсионного катера В Авачинском заливе на Камчатке ищут мужчину, который сегодня днем выпал за борт прогулочного катера во время экскурсии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"В поисковой операции принимают участие спасатели МЧС, сотрудники Морской спасательной службы и добровольцы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, на мужчине не было спасательного жилета.



Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, пропавшему 27 лет. За борт он выпал во время экскурсии по бухте Тихая Авачинского залива недалеко от Петропавловска-Камчатского. Всего на прогулочном судне находилось десять пассажиров и два члена экипажа. Ведомство начало проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Свою проверку проводит и дальневосточная транспортная прокуратура.



Турист из Орла погиб на рафтинге по реке Белая в Адыгее Турист из Орла погиб в понедельник на рафтинге по реке Белая в Адыгее, инструктор, осуществлявший сплав, не имел сертификата, сообщает пресс-служба регионального управления СКР во вторник.

"В понедельник в ходе сплава на рафте по реке Белая, в районе села Хамышки Майкопского района произошло опрокидывание рафта. Четверо пассажиров и инструктор оказались в воде. Один из пассажиров не смог самостоятельно выбраться из течения бурной реки и погиб", - говорится в сообщении.



Как установила доследственная проверка, осуществлявший сплав инструктор не имел соответствующего сертификата, а также допуска для организации и проведения водного туризма.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР, погибший приехал в республику из Орла.

/TOURBUS.RU



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