АТОР: Несколько пляжей в Шардже и Фуджейре остаются закрытыми из-за разлива нефти

При этом негативная ситуация сказалась пока лишь на гостях нескольких отелей

Как сообщает сегодня АТОР, несколько пляжей на берегу Оманского залива в ОАЭ (на территории эмиратов Фуджейра и Шарджа) остаются закрытыми из-за разлива нефти. Накануне, 21 апреля, стало известно, что запреты на купание коснулись и пляжа Кальба в эмирате Шарджа.

Специфика в том, что туда доставляли шаттлами российских туристов из некоторых прибрежных отелей, пострадавших от выбросов раньше.

При этом эксперты АТОР отмечают, что для понимания местной географии стоит знать, что карта ОАЭ представляет собой «лоскутное одеяло» со множеством анклавов и эксклавов, тесно переплетенных друг с другом. Поэтому жить туристы могут в одном эмирате, а ездить купаться – в соседний. Также важно, что речь идет о береге Оманского залива (Индийский океан), а не Персидского, к которому выходят Дубай и Абу-Даби.

Отельеры ОАЭ в беседе АТОР сообщили, что они испытывают определенное давление со стороны туристов и СМИ «раздувающих» масштаб происходящего.

Между тем, по словам экспертов, ситуация сказалась пока лишь на гостях нескольких отелей. По сообщению принимающей компании Pegas Touristik, по-прежнему закрыт пляж отеля Al Bahar, откуда туристов возили, в том числе, на пляж Кальба.

«Местные власти уже приступили к очистке территории, и мы оперативно информируем о ходе работ», – сообщили представители гостиницы. В качестве альтернативы с 21 апреля для гостей трижды в день отправляется бесплатный трансфер на пляж Кидфа.

По словам директора по продажам отеля Royal M Hotel & Resort Al Aqah Дамира Багдалова, гостям отеля Royal M Fujairah City шаттл предоставляется до открытого альтернативного пляжа, актуального на момент обращения гостей на ресепшн. А сам Royal M Beach Resort Al Aqah не закрывал пляж, так как утечка произошла в двух часах судоходного плавания от пляжной зоны Аль Ака и в соответствии со всеми правилами безопасности власти Эмирата взяли под контроль разлив в первый же день.

Отели Ibis, Novotel и V Hotel также принимают меры и проинформируют о решениях дополнительно.

Жалоб и просьб о переселении от российских туристов туроператоры получают минимум. Как объяснили в Coral Travel, отели на пляже Кальба не относятся к ТОПу предпочтений их клиентов.

Еще один туроператор рассказал, что запросы о переселении от туристов есть, они отрабатываются – подбираются альтернативные варианты. Но массового характера это явление не носит.

В Pegas Touristik также рассказали, что решают вопросы своих клиентов «в рабочем порядке».

Представители «Русского Экспресса» жалоб от клиентов не получали, но поясняют, что в качестве альтернативы для тех, кто не сможет купаться на Кальбе, предоставят доступ к пляжу Мербе.

Таким образом, несмотря на то что ситуация с разливом нефти на побережьях Фуджейры и Шарджи пока не решена, последствия выбросов незначительные, туроператоры и отельеры справляются с ними в спокойном режиме.

Кроме того, эксперты туристической отрасли обращают внимание, что несмотря на географическую близость, одни пляжи Шарджи и Фуджейры могут быть закрыты, но соседние – принимают туристов.

/TOURBUS.RU

Фото: Eva Manez / Reuters

