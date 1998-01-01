Дмитрий Горин: «На майские праздники россияне совершат на 30% больше турпоездок за рубеж»

Рост бронирований туров за рубеж, начавшийся после укрепления рубля в конце января - начале февраля, сохраняется и сейчас, в конце апреля. В общей сложности курс рубля вырос на 23%, что заметно удешевило заграничные путешествия. В этом году на майские праздники россияне совершат на 30% больше турпоездок за рубеж, чем годом ранее, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, которого цитирует сегодня пресс-служба РСТ.

«Выездной турпоток на майские праздники мы оцениваем в 900 тыс. поездок. Его росту поспособствовала благоприятная ситуация с курсом рубля, окрепшего на 23%, что сделало зарубежные поездки более доступными.

Стоимость перелета на внутренних направлениях зачастую сопоставима с ценой билетов за рубеж – в Анталью или Шанхай. Удивительно, но в пик сезона билет в Сочи из Москвы стоит столько же, сколько билет в Анталью – 40 тысяч рублей», – сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лидером и на майские праздники, и на летний сезон остается Турция.

«Ожидаем, что только в летние месяцы Турцию посетят как минимум 3,8 млн россиян», – заметил г-н Горин.

За Турцией, по его словам, следуют Египет, Таиланд и ОАЭ. Среди открытий этого года – Вьетнам, куда в этом году туроператоры заявили большую полетную программу. Это уже привело к значительному росту продаж.

«Скорее всего, в этом году конкурентом Таиланда будет как раз Вьетнам, потому что рейсы на популярный курорт Нячанг будут выполняться из 13 российских городов. Увеличена перевозка в Тунис. Этим летом рейсы будут выполняться в Монастир и в курортный Хаммамет – год назад там явно не хватало перевозки. Из более удаленных регионов выделяется Китай, где лидирует по росту, прежде всего, остров Хайнань. Полетные программы из России расширяются и по другим городам Китая.

Хорошо продаются также Куба и Мальдивы. Важный фактор, что все эти страны – безвизовые, то есть в путешествие можно отправиться в любой момент. С другой стороны, в сегменте выездного туризма чувствуется увеличение глубины продаж – россияне охотно заказывали туры в рамках акций раннего бронирования», – уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что в этом году в Турции на пиковые даты – майские праздники, июль и август – туристы могут столкнуться с ростом цен из-за повышенного спроса. После майских цены чуть снизятся.

«В этой связи советую посмотреть и на другие направления. С Турцией конкурирует Египет, предлагающий более низкие цены на качественные отели с системой "все включено", и даже на дальнемагистральных направлениях, таких, как Таиланд и Вьетнам, цены сопоставимы с турецкими, поэтому часть туристов выбирают такую альтернативу.

В тех же Эмиратах летние скидки могут доходить до 30-40%», – рассказал вице-президент РСТ.

Эксперт добавил, что среди наиболее популярных форматов массового отдыха за рубежом – по-прежнему отели «все включено» с большой территорией, анимацией, детскими клубами. А среди тенденций выездного туризма в этом году упомянул рост спроса на отдых в Европе – по данным туроператоров, на 30% к показателям прошлого года.

«До цифр 2019 года еще далеко, тогда свыше 4 млн россиян выбрали европейские направления. Сейчас в Европу выезжает 600 тыс. человек, включая самостоятельных путешественников. В топе продаж – Италия, Испания, Греция, Франция, из зоны не шенгена – Кипр.

Подешевели билеты: если в 2022 году стыковочный рейс в Европу стоил 90, 120, иногда даже 150 тыс. рублей, то сейчас перелет на лоукост-перевозчике, допустим, через Ереван, можно купить за 45-55 тыс. Больше стало продаваться и морских круизов из Турции и стран Ближнего Востока», – заключил Дмитрий Горин.

/TOURBUS.RU