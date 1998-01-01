Ведущие эксперты гостиничного рынка приняли участие в конференции "Все Включено", организованной «Яндекс Путешествиями»

Деловая часть мероприятия состояла из блоков «Цифры», «Идеи» и «Люди», которые были посвящены разным аспектам гостиничного бизнеса

«Яндекс Путешествия» провели «не-совсем-конференцию» для отельеров, - сообщает наш специальный корреспондент.

Событие для представителей гостиничного бизнеса состоялось уже во второй раз. В деловой части было заявлено несколько тематических блоков: «Цифры», «Идеи» и «Люди», которые были посвящены разным аспектам гостиничного бизнеса — от клиентского сервиса, revenue-менеджмента и маркетинга до эффективного управления командой.

Открыл конференцию руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон, который сразу отметил, что за год аудитория сервиса увеличилась до 28 млн пользователей ежемесячно и отличается лояльностью: половину заказов делают те, кто уже дважды совершал бронирование на сервисе.

«В прошлом году мы запустили одну из первых промо-механик для отельеров - возможность настроить скидки для пользователей разных уровней лояльности, чтобы эффективнее привлекать частых путешественников, - рассказал Евгений.

- Так, в акции приняли участие более 13 тыс. отелей и апартаментов. Средний прирост выручки составил +55%, успешных бронирований — +77%. И оказалось, что по таким бронированиям на 10% меньше отмен».

Также Евгений анонсировал новые инструменты привлечения гостей для отелей, кому нужна дополнительная поддержка, например: «Супербуст, который придет на помощь, когда нужно быстро увеличить загрузку отеля и «Премиум PRO», в который входит целый пакет поддержки.

«Премиум PRO» способен повысить просмотры отеля на 88%, а количество бронирований — более чем на 70%. Он подойдет отелям, которые хотят занимать лидирующие позиции в поисковой выдаче в своем регионе.

В рамках программы гостиницы получают целый пакет долгосрочной поддержки: более выгодную позицию в поиске, специальный бейдж «Рекомендуем», выделение на карте сервиса и приоритетное маркетинговое продвижение среди 28 миллионов пользователей 1Яндекс Путешествий».

«Супербуст» дает возможность гостиницам улучшить позиции в поисковой выдаче сервиса. Отельеры смогут самостоятельно настраивать интенсивность и длительность действия инструмента.

Руководитель направления развития отелей в «Яндекс Путешествиях» Анастасия Ступецкая поэтапно рассказала, как пользователь сервиса становится гостем отеля.

«Обычно пользователи изучают около 10 карточек отелей на сервисе перед совершением бронирования. Как правило, люди проводят на странице отеля перед переходом к заказу 15 минут, - отметила она. - Согласно нашему исследованию, больше половины россиян рассматривают для отпуска в этом году такое же направление, как и в прошлом. И большинство из них не против вернуться в место, где они уже были. Гости готовы быть лояльными, а отельерам нужно произвести приятное впечатление».

Директор по доходам из сети отелей VALO Олег Гончарук сделал доклад о стратегии эффективного партнёрства с агрегаторами и поделился кейсом, как в одном из новых объектов сети VALO повысили звездность с 4 до 5. Собственное маркетинговое продвижение отеля после этого не приносило результатов, но благодаря участию в сезонной промо-кампании на «Яндекс Путешествиях» заказы выросли на 74%, и знание отеля заметно увеличилось.

Автор каналов GASTROhotel и «Ночной портье» Фёдор Андреев стал одним из ключевых экспертов в гостиничном деле, по его словам, проведя много времени в отелях во время поездок по работе. Он указал на частые ошибки, которые отели совершают в маркетинговых коммуникациях — и призвал отельеров отказаться от штампов и «развивать свой уникальный язык».

/TOURBUS.RU