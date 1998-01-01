Эксперты: Несмотря на отсутствие Анапы, летний турпоток на Черное море не снизится

Туроператоры рассчитывают отправить на отдых в России в этом году столько же туристов, сколько год назад, несмотря на выпадение из ассортимента Анапы, турпоток с курорта перераспределится в первую очередь на Крым и курорты Краснодарского края, Абхазию, сообщают пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс».

"Загрязнение пляжей в Анапе – это не только экологическая катастрофа, но и очень тяжелая ситуация для турбизнеса: курорт занимал большой процент в объемах продаж любой компании по внутреннему туризму. В Анапе большая концентрация отелей "все включено", обладающих очень хорошей инфраструктурой и набором услуг. Считаю, что курорт в полном объеме в принципе сложно заменить.

Если говорить об альтернативных направлениях, в этом сезоне у нас повысился спрос на Сочи, даже несмотря на то, что курорт и так был очень популярен.

Крым стал хорошо продаваться с прошлого года, в этом году особенно часто запрашивают отдых на западном побережье, где песчаные пляжи. То есть это как раз альтернатива Анапе. Хорошо продаются Геленджик, Туапсе", - сообщила эксперт РСТ, генеральный директор туроператора "Мультитур" Юлия Высоканова.



Эксперт добавила, что немало людей поедет в Абхазию: в республике хорошие пляжи, подтянулся сервис, отели с полным пансионным переходят на "все включено" и предлагают анимацию.

"По своей компании в целом не вижу снижения объемов продаж по причине выпадения из пляжного сезона Анапы – скорее всего, люди переориентировались на соседние курорты. Думаю, по итогам сезона продажи останутся, как минимум, на уровне 2024 года.

Но не хочется терять такой туристический регион: надеюсь, будут предприняты все меры, которые позволят курорту вернуться в строй к следующему сезону. Без Анапы плохо", - заключила г-жа Высоканова.



Эксперт уточнила, что средний чек на поездки на период с весны до осени год к году вырос на 15-20%.

"Но надо учитывать, что сейчас все больше отелей, в том числе на Черноморском побережье, предлагают динамические цены, зависящие от загрузки на конкретные даты. Соответственно, чем быстрее продаются номера, тем активнее растет цена, поэтому всегда рекомендуем туристам покупать места как можно раньше. В конце осени многие отели, включая нашу сеть "Ателика", объявляют акции раннего бронирования – номера можно приобрести дешевле на 50-60%.

Например, проживание в отеле 3* с питанием "все включено" и анимацией на двоих взрослых и одного-двоих детей осенью можно было со скидкой купить от 30 тыс. рублей. Но ближе к сезону аналогичный вариант обойдется уже от 70 тыс. рублей. Номер в отеле 4-5* в рамках акции "черная пятница" может стоить от 50 тыс. рублей, но накануне сезона – порядка 100-150 тыс.", - уточнила г-жа Высоканова.



Помимо южных курортов, по ее словам, растут продажи туров в Подмосковье, Белоруссию, большой прирост демонстрируют экскурсионные туры в Санкт-Петербург, путешествия на Алтай, в Дагестан, Башкирию.





Гапомним, что на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

/TOURBUS.RU