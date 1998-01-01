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22 апреля
Эксперты: Несмотря на отсутствие Анапы, летний турпоток на Черное море не снизится
Туроператоры прогнозируют рост спроса на Абхазию и Крым
Туроператоры рассчитывают отправить на отдых в России в этом году столько же туристов, сколько год назад, несмотря на выпадение из ассортимента Анапы, турпоток с курорта перераспределится в первую очередь на Крым и курорты Краснодарского края, Абхазию, сообщают пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс».
"Загрязнение пляжей в Анапе – это не только экологическая катастрофа, но и очень тяжелая ситуация для турбизнеса: курорт занимал большой процент в объемах продаж любой компании по внутреннему туризму. В Анапе большая концентрация отелей "все включено", обладающих очень хорошей инфраструктурой и набором услуг. Считаю, что курорт в полном объеме в принципе сложно заменить.
Если говорить об альтернативных направлениях, в этом сезоне у нас повысился спрос на Сочи, даже несмотря на то, что курорт и так был очень популярен.
Крым стал хорошо продаваться с прошлого года, в этом году особенно часто запрашивают отдых на западном побережье, где песчаные пляжи. То есть это как раз альтернатива Анапе. Хорошо продаются Геленджик, Туапсе", - сообщила эксперт РСТ, генеральный директор туроператора "Мультитур" Юлия Высоканова.
Но не хочется терять такой туристический регион: надеюсь, будут предприняты все меры, которые позволят курорту вернуться в строй к следующему сезону. Без Анапы плохо", - заключила г-жа Высоканова.
Например, проживание в отеле 3* с питанием "все включено" и анимацией на двоих взрослых и одного-двоих детей осенью можно было со скидкой купить от 30 тыс. рублей. Но ближе к сезону аналогичный вариант обойдется уже от 70 тыс. рублей. Номер в отеле 4-5* в рамках акции "черная пятница" может стоить от 50 тыс. рублей, но накануне сезона – порядка 100-150 тыс.", - уточнила г-жа Высоканова.
Гапомним, что на минувшей неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.
/TOURBUS.RU
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