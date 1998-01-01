Туркменистан введет электронные визы для въезжающих иностранцев

Власти Туркменистана планируют ввести электронные визы для въезжающих иностранцев, соответствующее постановление принял парламент страны, сообщает информационное агентство "Туркмения сегодня".

"В недавно принятых законодательных актах предусмотрены нормы, связанные с выдачей уполномоченными государственными органами Туркменистана иностранным гражданам и лицам без гражданства электронной визы, оформленной в информационной системе, и дающей право на въезд в Туркменистан, пребывание на его территории и выезд из Туркменистана, а также транзитный проезд через территорию страны", - говорится в сообщении агентства.



Как уточняет агентство, категории электронных виз, порядок их оформления, выдачи и продления срока действия устанавливаются непосредственно президентом Туркменистана.

Формы электронных заявлений, перечень необходимых документов и образцы виз утверждаются Государственной миграционной службой страны. О сроках введения электронных виз и размере консульского сбора пока не сообщается.



Цель нововведения – упростить визовые процедуры и сделать Туркменистан более доступным для иностранных туристов и бизнесменов.

"В случае внедрения электронных виз оно может стать переломным моментом для иностранных туристов и предпринимателей, значительно упростив процесс посещения страны.

Сейчас получить туркменскую визу сложно и иностранцы получают много отказов", - отмечает издание Visanews.



Напомним, что между Россией и Туркменистаном существует визовый режим.

Между тем, в 2024 году более чем на 60% возросло число российских туристических виз, выданных гражданам Туркменистана, сообщил в конце прошлого года посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин.

"По итогам 2024 года ожидаем хорошие статистические показатели работы нашего консульского отдела. По состоянию на 1 декабря было выдано свыше 109 тысяч виз, из которых 35 тысяч - это учебные визы, а 58 тысяч - это туристические визы", - сказал дипломат на брифинге в Ашхабаде.

/TOURBUS.RU