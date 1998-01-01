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21 апреля
Туркменистан введет электронные визы для въезжающих иностранцев
Одна из самых закрытых для туристов стран готовится упростить визовый режим
Власти Туркменистана планируют ввести электронные визы для въезжающих иностранцев, соответствующее постановление принял парламент страны, сообщает информационное агентство "Туркмения сегодня".
Формы электронных заявлений, перечень необходимых документов и образцы виз утверждаются Государственной миграционной службой страны. О сроках введения электронных виз и размере консульского сбора пока не сообщается.
Сейчас получить туркменскую визу сложно и иностранцы получают много отказов", - отмечает издание Visanews.
Напомним, что между Россией и Туркменистаном существует визовый режим.
Между тем, в 2024 году более чем на 60% возросло число российских туристических виз, выданных гражданам Туркменистана, сообщил в конце прошлого года посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин.
/TOURBUS.RU
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