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«Островок»: Крым, Каспий и Балтика как альтернатива Краснодарскому краю

Онлайн-сервис проанализировал стоимость бронирования "альтернативных" пляжных направлений на предстоящий сезон

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» проанализировад доступные пляжные направлениеяй, которые могут стать альтернативой курортам Краснодарского края предстоящим летом.

Как отмечают эксперты сервиса, одним из главных направлений этого сезона станет Крым. Уже сейчас фиксируется повышенный интерес к отдыху в республике – число бронирований на лето опережает прошлогодние значения на 16%. При этом полуостров входит в топ внутрироссийских направлений по спросу и занимает седьмое место.

В бронированиях на лето на долю Крыма приходится 3% – этот показатель вырос с прошлого года (в 2024 году – 2%).

Особенно активно туристы выбирают южное побережье – заметный прирост бронирований зафиксирован в Гурзуфе (рост на 88%), Севастополе (на 47%) и Алуште (на 23%). Кроме того, растет спрос на Евпаторию – на 29% год к году.

«Крым предлагает широкий выбор отелей и апартаментов, а также природное разнообразие, насыщенную экскурсионную программу и при этом по-прежнему остается доступным по цене – средняя стоимость забронированной ночи на лето в республике составляет 5 750 рублей. Это дешевле, чем в популярных черноморских направлениях на материке», – отмечает Дарья Кочеткова, управляющий директор «Островка.

Также популярна в предстоящем сезоне у российских туристов Абхазия. По спросу на лето она в два раза опережает Турцию и лидирует среди всех зарубежных курортных направлений. По данным «Островка», пользуются спросом как популярные направления – Гагра, Сухум, Новый Афон, – так и локации, которые ранее не входили в число топовых: Гудаута и Лдзаа демонстрируют кратный рост бронирований.

«Укрепить позиции Абхазии на туристической карте в этом сезоне может и возобновление прямого авиасообщения с республикой, запланированное на май, а также запуск скоростной электрички из Сочи в Сухум. Это даст туристам еще больше удобных способов добраться до побережья», – добавляет Дарья Кочеткова.

Средняя стоимость забронированной ночи на лето в Абхазии составляет 6 400 рублей – на 15% выше, чем в прошлом году (5 550 рублей).

В качестве альтернативы Черноморью «Островок» называет побережье Каспийского моря – в частности, Дагестан. В последние годы республика набирает популярность благодаря развивающейся туристической инфраструктуре, а также уникальному сочетанию природной красоты и аутентичной культуры.

Курорты Каспийского моря, такие как Махачкала, Каспийск, Дербент и Избербаш, летом предлагают теплое море с пологим заходом и широкие песчаные пляжи. Помимо курортного отдыха, туристов региона привлекают возможности для активного и культурного досуга: горные каньоны, водопады, древние крепости и исторические города с тысячелетней историей.

Средняя стоимость забронированной ночи на лето в Республике Дагестан составляет 5 800 рублей – на 16% выше, чем в прошлом году (5 000 рублей).

Для тех, кто предпочитает нежаркий климат, альтернативой традиционным пляжным направлениям может стать Калининградская область. Курорты Балтийского моря – Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Пионерский и Балтийск – предлагают ухоженные песчаные пляжи, чистый воздух в сочетании с европейской архитектурой, гастрономическими фестивалями и возможностями для культурного досуга.

Средняя стоимость забронированной ночи на лето в Калининградской области составляет 7 500 рублей – на 19% выше, чем в прошлом году (6 300 рублей).

/TOURBUS.RU