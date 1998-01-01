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21 апреля
Весенний 53-й сезон роуд-шоу «Турбизнес»: От Воронежа и Уфы до Тюмени и Минска
Формат прямого общения профессионалов снова доказал свою высокую эффективность
53-й сезон проведения роуд-шоу «Турбизнес» завершился на прошлой неделе в Минске.
Ежедневно участники роуд-шоу проезжали между городами России по несколько сот километров на ярком и заметном издалека красном автобусе.
Предложения участников роуд-шоу «Турбизнес» этой весной были очень разнообразны.
Будут представлены программы туроператоров и отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Поволжье, на Урале, Кавказе, пляжный отдых в Краснодарском крае и Крыму, автобусные и железнодорожные туры. А также страховые продукты для путешественников, онлайн-сервисы по бронированию авиабилетов, отелей, экскурсий по России.
В числе зарубежных направлений были представлены Венгрия, Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Китай, Таиланд, Вьетнам, Япония и многие другие страны.
Команда «Турбизнеса», организующая деловые мероприятия, отмечает: «Формат прямого общения профессионалов давно доказал свою нужность рынку и высокую эффективность! Роуд-шоу по-прежнему популярны и востребованы – как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и – у региональных агентств».
Участники серии роуд-шоу рассказали о высоком интересе региональных агентств к предложениям туроператоров, гостиниц, онлайн – сервисов, страховых компаний.
Так, Анна Хайрулина, представитель компании «Креативный турагент» из Уфы отметила отличный формат и безупречную организацию мероприятия: «Все презентации компактные и четкие, понравились все спикеры. Особенно заинтересовали маршруты на Кавказ от «Бэлла-Тур Кавказ», чартерные программы «Пегаса». Восхитило яркое представление Карелии туроператором «Родина» - точно буду отправлять туда своих клиентов!»
Следующая осенняя серия роуд-шоу «Турбизнес» стартует 23 сентября и пройдёт в 16 городах России, Беларуси и Казахстана.
Последние новости о предстоящей серии роуд-шоу —в телеграм-канале и на сайте отдела Wоrkshop медиахолдинга «Турбизнес».
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