Весенний 53-й сезон роуд-шоу «Турбизнес»: От Воронежа и Уфы до Тюмени и Минска

53-й сезон проведения роуд-шоу «Турбизнес» завершился на прошлой неделе в Минске.

Всего в ходе него в марте-апреле были проведены мероприятия в 17 городах Центральной и южной России, Поволжья, Урала и Западной Сибири, а также в столице Беларуси. В ходе роуд-щоу прошли многочисленные презентации, сотни деловых переговоров, 150 мастер – классов и деловые завтраки.

Ежедневно участники роуд-шоу проезжали между городами России по несколько сот километров на ярком и заметном издалека красном автобусе.

Предложения участников роуд-шоу «Турбизнес» этой весной были очень разнообразны.

Будут представлены программы туроператоров и отелей в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Поволжье, на Урале, Кавказе, пляжный отдых в Краснодарском крае и Крыму, автобусные и железнодорожные туры. А также страховые продукты для путешественников, онлайн-сервисы по бронированию авиабилетов, отелей, экскурсий по России.

В числе зарубежных направлений были представлены Венгрия, Турция, Египет, ОАЭ, Куба, Китай, Таиланд, Вьетнам, Япония и многие другие страны.

Команда «Турбизнеса», организующая деловые мероприятия, отмечает: «Формат прямого общения профессионалов давно доказал свою нужность рынку и высокую эффективность! Роуд-шоу по-прежнему популярны и востребованы – как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и – у региональных агентств».

Участники серии роуд-шоу рассказали о высоком интересе региональных агентств к предложениям туроператоров, гостиниц, онлайн – сервисов, страховых компаний.

Так, Анна Хайрулина, представитель компании «Креативный турагент» из Уфы отметила отличный формат и безупречную организацию мероприятия: «Все презентации компактные и четкие, понравились все спикеры. Особенно заинтересовали маршруты на Кавказ от «Бэлла-Тур Кавказ», чартерные программы «Пегаса». Восхитило яркое представление Карелии туроператором «Родина» - точно буду отправлять туда своих клиентов!»

Следующая осенняя серия роуд-шоу «Турбизнес» стартует 23 сентября и пройдёт в 16 городах России, Беларуси и Казахстана.

Последние новости о предстоящей серии роуд-шоу —в телеграм-канале и на сайте отдела Wоrkshop медиахолдинга «Турбизнес».