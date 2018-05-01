|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
21 апреля
Туроператоры: Среди европейских направлений на лето лидирует Италия
При этом негативное влияние на продажи оказала информация об увеличении сроков оформления шенгенской визы
Туроператоры сообщают о высоких темпах бронирования туров в Италию на майские праздники и лето. Она лидирует по спросу среди европейских стран. Правда, негативное влияние на продажи оказала информация об увеличении сроков оформления шенгенской визы: в конце марта итальянское консульство заявило, что минимальный срок получения виз для летних поездок составит 45 дней, - сообщает пресс-служба РСТ.
Компания «Содис» специализируется на дорогих турах для индивидуальных туристов. Как рассказала начальник отдела продаж Ирина Мануильская, Италия по объемам бронирования на лето – № 1 в Европе, немного обгоняя Францию.
А в общем рейтинге самых популярных у обеспеченных туристов стран она занимает четвертое место уступая Турции, ОАЭ и Мальдивам.
«После Нового года был всплеск бронирований на лето и майские праздники – спрос вырос не менее, чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Связано это было с тем, что итальянцы начали выдавать визы чуть ли не за две недели, записаться можно было примерно за неделю, плюс еще неделя уходила на подготовку документов. Всего за месяц с небольшим можно было спокойно подавать на визу. Некоторые туристы получили полугодовые визы.
Но в конце марта итальянцы объявили, что подавать документы вновь необходимо как минимум за 45 дней. Конечно, это нарушило планы многих клиентов: сейчас, в апреле, можно успеть оформить визу только на август, возможно, на июль, но тут надо буквально бегом подавать», – подчеркнула она.
По словам эксперта, многие клиенты, поняв, что не успеют оформить визу в Италию в начале-середине лета, переориентировались на Грецию, которая выдают визы быстро, хоть и только под даты поездки. Некоторые туристы выбирают вариант и вовсе без визы – например, Кубу.
«На майские праздники, мы продадим примерно на 20% больше туров, чем на тот же период годом ранее.
Люди собираются побывать в Неаполе, Амальфи, на Капри. Причем цены отельеры в Италии не задирают, в отличие от той же Турции», – подчеркнула г-жа Мануильская.
По оценке директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, объемы продаж туров Италию в этом году выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бронируют вплоть до октября включительно.
«Италия у нас – направление №1 из европейских. Запрашивают как экскурсионные туры только по этой стране, так и комбинированные варианты по нескольким странам со стартом в Риме или Милане. Самые популярные маршруты Италия – Франция, Италия – Нидерланды – Бельгия, Италия – Швейцария.
Также сочетают экскурсионные туры с отдыхом на море. Как правило, осмотр основных достопримечательностей занимает 6-7 дней, а затем еще 4-5 дней – отдых на Тирренском море. На летние каникулы чаще всего берут апартаменты и виллы на побережье», – сообщила она.
По ее словам, стоимость туров в валюте осталась прежней, да и в рублях она сейчас привлекательна благодаря курсу: классический недельный экскурсионный тур по Италии обойдется в 35 тыс. рублей на человека с проживанием в отелях на базе завтраков, трансферами, экскурсиями и страховкой. Отдых в трехкомнатных апартаментах на вилле в 50 метрах от моря на побережье Одиссея – от 55 тыс. на неделю.
Перелет рейсами азербайджанского перевозчика Azal со стыковкой в Баку стоит от 55-65 тыс. рублей на человека.
«Записаться на оформление визы еще можно на май, через вип-зал есть вероятность подачи в апреле. Срок оформления визы – 1,5 месяца», – уточнила г-жа Вердиян.
В компании TEZ Tour Италия входит в топ-3 европейских направлений.
«Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, наблюдаем стабильно высокий спрос на туры в Италию, особенно в летний период. В целом страна востребована круглогодично, но на лето спрос подрастает», – говорит PR-директор Жанна Богачева.
Чаще всего россияне едут в Милан, второе и третье место делят Венеция и Рим. Растет интерес и к самому южному региону страны – Калабрии, предлагающей отличную альтернативу отелям с системой all inclusive: большие виллы с огромной территорией и инфраструктурой, питанием «все включено» и анимацией.
По ее словам, у TEZ Tour туристы покупают чаще всего наземное обслуживание, предпочитая самостоятельно бронировать авиаперелеты с удобными стыковками
Кроме того, у туроператора бронируют отели для комбинированных поездок: например, по 3-4 ночи на озере Комо, во Флоренции, Римини, Вероне.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72