Роспотребнадзор разрешил отдыхать в Анапе без использования пляжей

141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море, сообщила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова, которую цитирует «Интерфакс».

«И зона в Анапском районе, и зона Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровням загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней компании оздоровительной, и не могут быть использованы для рекреационных целей.

Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствует всем требованиям, и зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды", - сказала она на брифинге в правительстве.



Она добавила, что Роспотребнадзор в этой зоне будет и дальше проводить исследования воздуха и воды.

"Здесь мы будем проводить исследования так же плотно, как и проводили. И при изменении в лучшую сторону, при достижении по результатам всех мероприятий, которые там проводятся, по результатам очистки, как только ситуация позволит, мы будем должным образом реагировать", - подчеркнула г-жа Попова.



Как мы сообщали ранее, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

При крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.



Как отмечала ранее гендиректор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова, падение объемов продаж по Анапе сейчас составляет не менее 60-70% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это чувствительно для большинства туроператоров по внутреннему туризму, так как на Анапу приходится солидная доля продаж.

«Тем не менее, нельзя сказать, что бронирований нет вообще. Они идут, востребованы, прежде всего, санатории, а также отели с развитой инфраструктурой, бассейнами, спа-комплексами, системой all inclusive, то есть такие, где достаточно возможностей для отдыха помимо пляжа и моря. При этом в гостиницах нашей сети «Атлетика» мы предложили скидки 40% и продажи заметно активизировались.

Пытаемся общаться по поводу скидок с другими средствами размещения на курорте, но процесс идет туго, большинство не готовы пока ничего менять», – рассказала эксперт.

С коллегой согласна коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.

«Есть отдельные отели в Анапе, которые чутко реагируют на ситуацию и работают с ценами и спецпредложениями, но в целом гостиничный рынок курорта демонстрирует довольно пассивную позицию, все ожидают, рассчитывая на положительное решение Роспотребнадзора.

Говорят, что даже если они сейчас снизят цены, очереди из туристов не выстроятся. В любом случае, многие отели планируют предпринимать какие-то действия уже после официального заявления ведомства», – заметила она.

Сегодня пресс-служба правительства РФ также сообщила, что представители бизнеса в Краснодарском крае, пострадавшие от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, получили право на отсрочку от уплаты ряда налогов и страховых взносов.

/TOURBUS.RU