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18 апреля
10-й Event & MICE фестиваль “Сцена» пройдет в столице 24 апреля
"Сцена 10" станет источником идей и решений, способных изменить рынок ивен-индустрии
24 апреля в московском MAIN STAGE состоится 10-й юбилейный Event & MICE фестиваль “СЦЕНА” - самое масштабное событие в ивент-индустрии, где корпоративные заказчики, ивент- и MICE-агентства открывают новые возможности Москвы, регионов России и ближнего зарубежья, а также находят надежных поставщиков и партнеров.
Фестиваль проводится ежегодно с 2016 года.
"СЦЕНА 10" — это место, где встречаются два мира: Event и MICE. Здесь вы найдете всё для проведения событий: от площадок и транспорта до креативных идей и современных технологий.
Многие ивент-агентства, которые делают выездные мероприятия в России и за границей, обычно не ходят на специальные MICE-ивенты, хотя по сути занимаются тем же. Но "Сцену" они посещают регулярно. Благодаря этому компании, которые предоставляют услуги для бизнес-туризма, могут найти новых клиентов не только среди MICE-агентств и корпораций, но и среди event-агентств.
Что особенного найдут здесь профессионалы MICE? Живое общение с представителями регионов — людьми “с полей”, которые детально знают ивент-возможности своих территорий. Плюс, возможность обсудить важные темы с коллегами из ивент-сферы, что способствует развитию диалога между нишами.
Все дискуссии и встречи на фестивале построены так, чтобы сблизить эти две индустрии. Специалисты будут обсуждать темы, которые важны для всех, и делиться опытом друг с другом.
Корпоративные заказчики: HRD, директора по маркетингу, ивент-менеджеры компаний, профильные менеджеры отделов закупок, представители госкорпораций и НКО.
Организаторы мероприятий: ивент-, MICE-, рекламные и коммуникационные агентства, выставочные компании, организаторы концертов и фестивалей, тренинговые компании.
Поставщики: DMC, отели, курорты, площадки.
Прокатные, тимбилдинговые, сервисные компании. Продакшны, производители и поставщики мерча и корпоративных подарков. Полиграфия, застройщики, шоу и др.
География участников:
Москва 70%
Регионы России 30%
Ожидаемое количество посетителей – 5000 человек
Форматы фестиваля:
Экспо: 120+ стендов с прямым доступом к ивент-инфраструктуре Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, регионов России и ближнего зарубежья.
Спиддейтинг: быстрые деловые знакомства, позволяющие провести заказчикам до 160 встреч с поставщиками за один день.
Деловая программа: два потока, более 10 часов дискуссий и выступлений спикеров, объединяющих аудитории MICE и Event.
Шоу-программа: 17 ярких номеров от лучших артистов на главной сцене фестиваля.
Новый формат "Внутрянка": закрытые сессии с откровенными дискуссиями, которые невозможно записать или снять на телефон. Участники смогут услышать инсайты и кейсы, которые остаются "за кулисами" индустрии.
VIP-день и афтепати 25 апреля (площадка уточняется): возможность неформального общения в эксклюзивной обстановке.
Организатор фестиваля:
Bigfinger – ивент-сообщество, объединяющее профессионалов рынка в оффлайн и онлайн форматах. Сообщество Bigfinger - это более 20 000 организаторов и поставщиков в сфере ивент.
Ежедневно чаты и боты сообщества помогают участникам быстро находить поставщиков и площадки для любых задач.
"Сцена 10" станет не только местом для встреч, но и источником идей и решений, способных изменить рынок. Ждём вас на "Сцене 10"!
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