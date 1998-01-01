Новости 10-й Event & MICE фестиваль “Сцена» пройдет в столице 24 апреля "Сцена 10" станет источником идей и решений, способных изменить рынок ивен-индустрии

24 апреля в московском MAIN STAGE состоится 10-й юбилейный Event & MICE фестиваль “СЦЕНА” - самое масштабное событие в ивент-индустрии, где корпоративные заказчики, ивент- и MICE-агентства открывают новые возможности Москвы, регионов России и ближнего зарубежья, а также находят надежных поставщиков и партнеров. Фестиваль проводится ежегодно с 2016 года. "СЦЕНА 10" — это место, где встречаются два мира: Event и MICE. Здесь вы найдете всё для проведения событий: от площадок и транспорта до креативных идей и современных технологий. Многие ивент-агентства, которые делают выездные мероприятия в России и за границей, обычно не ходят на специальные MICE-ивенты, хотя по сути занимаются тем же. Но "Сцену" они посещают регулярно. Благодаря этому компании, которые предоставляют услуги для бизнес-туризма, могут найти новых клиентов не только среди MICE-агентств и корпораций, но и среди event-агентств. Что особенного найдут здесь профессионалы MICE? Живое общение с представителями регионов — людьми “с полей”, которые детально знают ивент-возможности своих территорий. Плюс, возможность обсудить важные темы с коллегами из ивент-сферы, что способствует развитию диалога между нишами. Все дискуссии и встречи на фестивале построены так, чтобы сблизить эти две индустрии. Специалисты будут обсуждать темы, которые важны для всех, и делиться опытом друг с другом. Корпоративные заказчики: HRD, директора по маркетингу, ивент-менеджеры компаний, профильные менеджеры отделов закупок, представители госкорпораций и НКО. Организаторы мероприятий: ивент-, MICE-, рекламные и коммуникационные агентства, выставочные компании, организаторы концертов и фестивалей, тренинговые компании. Поставщики: DMC, отели, курорты, площадки. Прокатные, тимбилдинговые, сервисные компании. Продакшны, производители и поставщики мерча и корпоративных подарков. Полиграфия, застройщики, шоу и др. География участников: Москва 70% Регионы России 30% Ожидаемое количество посетителей – 5000 человек Форматы фестиваля: Экспо: 120+ стендов с прямым доступом к ивент-инфраструктуре Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, регионов России и ближнего зарубежья. Спиддейтинг: быстрые деловые знакомства, позволяющие провести заказчикам до 160 встреч с поставщиками за один день. Деловая программа: два потока, более 10 часов дискуссий и выступлений спикеров, объединяющих аудитории MICE и Event. Шоу-программа: 17 ярких номеров от лучших артистов на главной сцене фестиваля. Новый формат "Внутрянка": закрытые сессии с откровенными дискуссиями, которые невозможно записать или снять на телефон. Участники смогут услышать инсайты и кейсы, которые остаются "за кулисами" индустрии. VIP-день и афтепати 25 апреля (площадка уточняется): возможность неформального общения в эксклюзивной обстановке. Организатор фестиваля: Bigfinger – ивент-сообщество, объединяющее профессионалов рынка в оффлайн и онлайн форматах. Сообщество Bigfinger - это более 20 000 организаторов и поставщиков в сфере ивент. Ежедневно чаты и боты сообщества помогают участникам быстро находить поставщиков и площадки для любых задач. Флагманский телеграм-чат "Сцена 10" станет не только местом для встреч, но и источником идей и решений, способных изменить рынок. Ждём вас на "Сцене 10"!

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