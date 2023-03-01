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18 апреля
Исследование: Выгоднее всего забронированть на майские праздники отели 3-4* в Смоленске, Астрахани и Калуге

«Яндекс Путешествия» изучили предложения по бронированию отелей и аренде апартаментов в регионах России в начале мая


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«Яндекс Путешествия» выяснили, где можно выгодно забронировать отели или квартиры для отдыха. Так, трёх- и четырёхзвёздочные отели в Астрахани и Смоленске могут быть дешевле на 40–45% по сравнению со средней ценой по России.

Новосибирск также выделяется как выгодный город для отдыха на майские праздники: здесь можно найти трёх- и четырёхзвёздочные отели на 37% дешевле среднего по стране, а аренда квартир и апартаментов обходится на 46% дешевле среднего уровня цен по России.

Для семейных путешественников квартиры в Уфе и Ессентуках могут предлагаться со скидкой в 45% относительно среднего уровня цен по стране.

 

Россияне заблаговременно планируют свои майские праздники: бронирование первых гостиниц начинается за год, а к январю уже спланировано до 2-4% от всех поездок. В среднем путешествие на майские планируют за 1,5–2 месяца до отправления.

Раньше других российских направлений в 2025 году планируют поездки на выходные в мае в Калининградскую область, Республику Северная Осетия — Алания, Мурманскую область, Республику Татарстан и Ставропольский край.

 

Туристы выбирают наиболее выгодные и удобные варианты с хорошими оценками и отзывами среди трёх- и четырёхзвёздочных отелей, загородных объектов и квартир посуточно.

Половина (50%) от всех ранних бронирований приходится на трёх- и четырёхзвёздочные отели, средняя стоимость ночи в которых по России в этот период составляет 7900 рублей.

При этом проживание в аналогичных отелях Астрахани, Барнаула и Пензы на майских праздниках обойдётся значительно выгоднее среднего по стране — от 4 400 рублей.

 

Города с выгодными предложениями для бронирования отелей 3–4 звезды на майские праздники:

 

Город

Средняя стоимость за ночь

 

 

Выгода по сравнению со средней ценой ночи по России в отелях аналогичной категории

 

1

Астрахань

4400 рублей

-44%

2

Барнаул

4550 рублей

-43%

3

Пенза

4740 рублей

-40%

4

Саратов

4820 рублей

-39%

5

Смоленск

4835 рублей

-39%

6

Калуга

4865 рублей

-38%

7

Йошкар-Ола

4920 рублей

-38%

8

Новосибирск

4940 рублей

-37%

9

Минеральные Воды

5205 рублей

-34%

10

Краснодар

5210 рублей

-34%

11

Сергиев Посад

5220 рублей

-34%

12

Воронеж

5360 рублей

-32%

13

Вологда

5385 рублей

-32%

14

Горно-Алтайск

5390 рублей

-32%

15

Ульяновск

5465 рублей

-31%

 

Семьи с детьми планируют отдых на майские праздники за 2,5 месяца до поездки и раньше. Они на 10–15% чаще других туристов используют вариант отложенной оплаты частями при бронировании гостиниц, квартир и загородных объектов.

Раньше всего семейные путешественники планируют поездки в Зеленогорск, Калининград, Казань, Абрау-Дюрсо и Алушту. Чаще всего это двое взрослых и один ребёнок, которые едут на три ночи.

Средняя цена ночи в квартирах и апартаментах для семей на майских — 6 600 рублей. При этом проживание в аналогичных вариантах Уфы, Ессентуков и Новосибирска на 45% дешевле — от 3 460 рублей.

 

Города с выгодными предложениями для семейного отдыха на майские праздники:

 

Город

Средняя стоимость за ночь

 

 

Выгода по сравнению со средней ценой ночи по России 

в квартирах 

аналогичной категории 

 

1

Уфа

3460

-48%

2

Ессентуки

3500

-47%

3

Новосибирск

3565

-46%

4

Рыбинск

3695

-44%

5

Чебоксары

3720

-44%

6

Пермь

3810

-42%

7

Тюмень

3985

-40%

8

Краснодар

4020

-39%

9

Астрахань

4035

-39%

10

Петрозаводск

4145

-37%

11

Новороссийск

4255

-36%

12

Ростов-на-Дону

4480

-32%

13

Махачкала

4530

-31%

14

Екатеринбург

4590

-30%

15

Пятигорск

4785

-28%

 

 

 

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