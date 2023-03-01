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18 апреля
Исследование: Выгоднее всего забронированть на майские праздники отели 3-4* в Смоленске, Астрахани и Калуге
«Яндекс Путешествия» изучили предложения по бронированию отелей и аренде апартаментов в регионах России в начале мая
«Яндекс Путешествия» выяснили, где можно выгодно забронировать отели или квартиры для отдыха. Так, трёх- и четырёхзвёздочные отели в Астрахани и Смоленске могут быть дешевле на 40–45% по сравнению со средней ценой по России.
Новосибирск также выделяется как выгодный город для отдыха на майские праздники: здесь можно найти трёх- и четырёхзвёздочные отели на 37% дешевле среднего по стране, а аренда квартир и апартаментов обходится на 46% дешевле среднего уровня цен по России.
Для семейных путешественников квартиры в Уфе и Ессентуках могут предлагаться со скидкой в 45% относительно среднего уровня цен по стране.
Россияне заблаговременно планируют свои майские праздники: бронирование первых гостиниц начинается за год, а к январю уже спланировано до 2-4% от всех поездок. В среднем путешествие на майские планируют за 1,5–2 месяца до отправления.
Раньше других российских направлений в 2025 году планируют поездки на выходные в мае в Калининградскую область, Республику Северная Осетия — Алания, Мурманскую область, Республику Татарстан и Ставропольский край.
Туристы выбирают наиболее выгодные и удобные варианты с хорошими оценками и отзывами среди трёх- и четырёхзвёздочных отелей, загородных объектов и квартир посуточно.
Половина (50%) от всех ранних бронирований приходится на трёх- и четырёхзвёздочные отели, средняя стоимость ночи в которых по России в этот период составляет 7900 рублей.
При этом проживание в аналогичных отелях Астрахани, Барнаула и Пензы на майских праздниках обойдётся значительно выгоднее среднего по стране — от 4 400 рублей.
Города с выгодными предложениями для бронирования отелей 3–4 звезды на майские праздники:
Семьи с детьми планируют отдых на майские праздники за 2,5 месяца до поездки и раньше. Они на 10–15% чаще других туристов используют вариант отложенной оплаты частями при бронировании гостиниц, квартир и загородных объектов.
Раньше всего семейные путешественники планируют поездки в Зеленогорск, Калининград, Казань, Абрау-Дюрсо и Алушту. Чаще всего это двое взрослых и один ребёнок, которые едут на три ночи.
Средняя цена ночи в квартирах и апартаментах для семей на майских — 6 600 рублей. При этом проживание в аналогичных вариантах Уфы, Ессентуков и Новосибирска на 45% дешевле — от 3 460 рублей.
Города с выгодными предложениями для семейного отдыха на майские праздники:
/TOURBUS.RU
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