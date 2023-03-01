Исследование: Выгоднее всего забронированть на майские праздники отели 3-4* в Смоленске, Астрахани и Калуге

«Яндекс Путешествия» изучили предложения по бронированию отелей и аренде апартаментов в регионах России в начале мая

«Яндекс Путешествия» выяснили, где можно выгодно забронировать отели или квартиры для отдыха. Так, трёх- и четырёхзвёздочные отели в Астрахани и Смоленске могут быть дешевле на 40–45% по сравнению со средней ценой по России.

Новосибирск также выделяется как выгодный город для отдыха на майские праздники: здесь можно найти трёх- и четырёхзвёздочные отели на 37% дешевле среднего по стране, а аренда квартир и апартаментов обходится на 46% дешевле среднего уровня цен по России.

Для семейных путешественников квартиры в Уфе и Ессентуках могут предлагаться со скидкой в 45% относительно среднего уровня цен по стране.

Россияне заблаговременно планируют свои майские праздники: бронирование первых гостиниц начинается за год, а к январю уже спланировано до 2-4% от всех поездок. В среднем путешествие на майские планируют за 1,5–2 месяца до отправления.

Раньше других российских направлений в 2025 году планируют поездки на выходные в мае в Калининградскую область, Республику Северная Осетия — Алания, Мурманскую область, Республику Татарстан и Ставропольский край.

Туристы выбирают наиболее выгодные и удобные варианты с хорошими оценками и отзывами среди трёх- и четырёхзвёздочных отелей, загородных объектов и квартир посуточно.

Половина (50%) от всех ранних бронирований приходится на трёх- и четырёхзвёздочные отели, средняя стоимость ночи в которых по России в этот период составляет 7900 рублей.

При этом проживание в аналогичных отелях Астрахани, Барнаула и Пензы на майских праздниках обойдётся значительно выгоднее среднего по стране — от 4 400 рублей.

Города с выгодными предложениями для бронирования отелей 3–4 звезды на майские праздники:

Город

Средняя стоимость за ночь Выгода по сравнению со средней ценой ночи по России в отелях аналогичной категории 1 Астрахань 4400 рублей -44% 2 Барнаул 4550 рублей -43% 3 Пенза 4740 рублей -40% 4 Саратов 4820 рублей -39% 5 Смоленск 4835 рублей -39% 6 Калуга 4865 рублей -38% 7 Йошкар-Ола 4920 рублей -38% 8 Новосибирск 4940 рублей -37% 9 Минеральные Воды 5205 рублей -34% 10 Краснодар 5210 рублей -34% 11 Сергиев Посад 5220 рублей -34% 12 Воронеж 5360 рублей -32% 13 Вологда 5385 рублей -32% 14 Горно-Алтайск 5390 рублей -32% 15 Ульяновск 5465 рублей -31%

Семьи с детьми планируют отдых на майские праздники за 2,5 месяца до поездки и раньше. Они на 10–15% чаще других туристов используют вариант отложенной оплаты частями при бронировании гостиниц, квартир и загородных объектов.

Раньше всего семейные путешественники планируют поездки в Зеленогорск, Калининград, Казань, Абрау-Дюрсо и Алушту. Чаще всего это двое взрослых и один ребёнок, которые едут на три ночи.

Средняя цена ночи в квартирах и апартаментах для семей на майских — 6 600 рублей. При этом проживание в аналогичных вариантах Уфы, Ессентуков и Новосибирска на 45% дешевле — от 3 460 рублей.

Города с выгодными предложениями для семейного отдыха на майские праздники:

Город

Средняя стоимость за ночь Выгода по сравнению со средней ценой ночи по России в квартирах аналогичной категории 1 Уфа 3460 -48% 2 Ессентуки 3500 -47% 3 Новосибирск 3565 -46% 4 Рыбинск 3695 -44% 5 Чебоксары 3720 -44% 6 Пермь 3810 -42% 7 Тюмень 3985 -40% 8 Краснодар 4020 -39% 9 Астрахань 4035 -39% 10 Петрозаводск 4145 -37% 11 Новороссийск 4255 -36% 12 Ростов-на-Дону 4480 -32% 13 Махачкала 4530 -31% 14 Екатеринбург 4590 -30% 15 Пятигорск 4785 -28%

/TOURBUS.RU