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18 апреля
Российская туристка пострадала от нападения акулы на Мальдивах
Нападение произошло вчера во время снорклинга, случай признан страховым
По информации СМИ, вчера акула-нянька напала на российскую туристку Екатерину во время отдыха на Мальдивах.
Нападение произошло во время снорклинга (погружения на небольшую глубину с ластами и дыхательной трубкой). По словам Екатерины, она не нарушала технику безопасности — не подплывала к акулам слишком близко и не трогала их. Однако одна из рыб неожиданно повела себя агрессивно — схватила туристку за кисть.
Екатерина смогла быстро освободиться, оттолкнув акулу рукой, и тут же поднялась на лодку.
Гиды-экскурсоводы оказали ей первую помощь. После этого туристку отправили на остров, где её экстренно госпитализировали. Врачи в местной больнице обработали и зашили рану.
Как сообщил в СМИ кандидат биологических наук и специалист по акулам Дмитрий Орлова, акулы-няньки (на фото) — достаточно безобидные существа, которые живут на дне и питаются останками других животных. Причиной происшествия он назвал тот факт, что эти акулы подслеповаты, из-за чего могут принять размахивающего руками человека за ту же еду, которую собирают в воде.
По его словам, Мальдивы считаются спокойным регионом по количеству нападений акул на людей. Инциденты происходят не каждый год, а жертвы отделываются укусами, не представляющими угрозы для жизни.
Страховая компания готова возместить российской туристке расходы на медицинскую помощь после укуса акулы на Мальдивах, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на страховщика.
Особое внимание стоит уделить страхованию при планировании активного отдыха: дайвинга, горных походов или других видов спорта", - пояснил он.
В таком случае требовать компенсацию можно не только со страховой компании, но и с непосредственных организаторов мероприятия", - заключил эксперт.
Фото: liulaisla.org
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