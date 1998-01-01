Российская туристка пострадала от нападения акулы на Мальдивах

По информации СМИ, вчера акула-нянька напала на российскую туристку Екатерину во время отдыха на Мальдивах.

Нападение произошло во время снорклинга (погружения на небольшую глубину с ластами и дыхательной трубкой). По словам Екатерины, она не нарушала технику безопасности — не подплывала к акулам слишком близко и не трогала их. Однако одна из рыб неожиданно повела себя агрессивно — схватила туристку за кисть.

Екатерина смогла быстро освободиться, оттолкнув акулу рукой, и тут же поднялась на лодку.

Гиды-экскурсоводы оказали ей первую помощь. После этого туристку отправили на остров, где её экстренно госпитализировали. Врачи в местной больнице обработали и зашили рану.

Как сообщил в СМИ кандидат биологических наук и специалист по акулам Дмитрий Орлова, акулы-няньки (на фото) — достаточно безобидные существа, которые живут на дне и питаются останками других животных. Причиной происшествия он назвал тот факт, что эти акулы подслеповаты, из-за чего могут принять размахивающего руками человека за ту же еду, которую собирают в воде.

По его словам, Мальдивы считаются спокойным регионом по количеству нападений акул на людей. Инциденты происходят не каждый год, а жертвы отделываются укусами, не представляющими угрозы для жизни.

Страховая компания готова возместить российской туристке расходы на медицинскую помощь после укуса акулы на Мальдивах, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на страховщика.

"Мы связались со страховой компанией, где была застрахована российская туристка, пострадавшая от укуса акулы на Мальдивах. По предварительной информации, страховая компания готова возместить средства, потраченные на экстренные медицинские расходы пострадавшей туристке. Для этого ей необходимо обратиться в свою компанию с заявлением и финансовыми документами", - говорится в сообщении объединения.

По словам страховщика, процедуру возмещения средств можно начать, не дожидаясь возвращения на родину.



Как отметил руководитель комитета РСТ по страхованию, советник генерального директора АО "Боровицкое страховое общество" Кирилл Сгибнев, в практике страхования путешественников возможны исключения из страхового покрытия в части укусов животных, рыб, птиц и других подобных случаев. Конкретные условия зависят от страховой компании и прописанных в полисе положений.

"Туристам рекомендуется внимательно изучать полис, предоставляемый туроператором, поскольку чаще всего это базовый вариант с минимальным покрытием. Специалисты настоятельно советуют оформлять расширенную страховку – это незначительно увеличит стоимость поездки, но обеспечит защиту при непредвиденных обстоятельствах.

Особое внимание стоит уделить страхованию при планировании активного отдыха: дайвинга, горных походов или других видов спорта", - пояснил он.



По словам вице-президента РСТ, основателя юридического агентства "Персона Грата" Георгия Мохова, при возникновении ЧП во время активностей – например, подводного плавания, следует проверить, соблюдались ли меры безопасности.

"Если организаторы не обеспечили должную защиту – не поставили ограждения, не предупредили об опасности, не предоставили наблюдателя или спасателя, - ответственность может лежать и на них.

В таком случае требовать компенсацию можно не только со страховой компании, но и с непосредственных организаторов мероприятия", - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: liulaisla.org