Туроператоры: иностранцам не хватило мест в отелях и билетов на «Сапсан» на майские праздники

В этом году спрос на майские праздники в России у иностранных туристов заметно вырос

Майские праздники стали востребованным периодом для въездного туризма в России, однако дефицит мест в Петербурге и высокие цены на гостиницы и транспорт ограничили турпоток, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

Для туристов из стран Азии и Ближнего Востока майские праздники в России знаменуют начало сезона, а не просто короткий отдых, отмечают туроператоры-члены АТОР. Особой популярностью у этих гостей пользуются открытие фонтанов в Петергофе и начало навигации в Петербурге.

«А вот гости из Белоруссии и других постсоветских стран чаще выбирают Россию именно из-за длинных выходных, а также ради возможности увидеть репетицию Парада Победы и памятные мероприятия 9 мая», — поясняют в компании «Интурист».

Парад 9 мая вызывает интерес и у туристов из ОАЭ, Индии, Китая.

«Это узнаваемый бренд, который привлекает значительное число зарубежных гостей. Высокий летний сезон для въездного туризма традиционно начинается с этого события», – отмечают в Space Travel.

Туроператоры констатируют, что большинство гостиниц в популярных туристических городах на майские праздники были заняты российскими, а не иностранными туристами.

В Москве гостиницы не испытывали острого дефицита, так как многие россияне предпочли провести длинные выходные в Петербурге. В северной столице же номера на майские праздники оказались раскуплены, а цены выросли на 20–40%.

Особенно остро вопрос с размещением стоял в среднем и верхнем ценовых сегментах. Премиальные отели (например, St. Regis, Kempinski, Carlton) подтверждали бронирования, но свободных мест практически не оставалось.

Дополнительную сложность создавал транспорт между Москвой и Петербургом: билеты на «Сапсаны» и самолеты быстро заканчивались, а цены существенно росли. Это вынудило некоторые тургруппы отказаться от поездок в праздничный период.

Так, в «Тари Тур» сообщили, что из-за дефицита размещения и транспорта в Санкт-Петербурге на майские праздники не смогла приехать крупная группа туристов из Индии.



По данным опрошенных АТОРом туроператоров, туристы из стран СНГ приезжают в Россию в мае на 4–5 дней. Гости из стран Азии и Ближнего Востока обычно остаются на 6–9 дней.

Основные маршруты включают Москву и комбинированный тур Москва – Петербург с классической программой: Красная площадь, Кремль, Эрмитаж, Петергоф.

У арабских туристов популярностью пользуются также шопинг и посещение развлекательных и природных парков (например, Хаски-парка, парка «Остров Мечты» и других).

Средняя стоимость отдыха в России в мае для иностранных туристов составляет 800–1000 долларов на человека (без учета авиаперелета).

В премиальном сегменте средний чек достигает 1500 долларов на человека (без перелета).

/TOURBUS.RU