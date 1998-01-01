Эксперты: Венгрия на майские праздники и лето стала одним из самых, быстрорастущих направлений

Как сообщают туроператоры, опрос которых сегодня публикует пресс-служба РСТ, на майские праздники и летний сезон Венгрия стала одним из самых динамично растущих направлений. Однако оно остается немассовым, так как продажи ограничивает отсутствие прямой перевозки и выдача шенгенских виз только на даты поездки. Виза в Венгрию сейчас оформляется около трех недель.

В компании Fun&Sun продажи туров в Венгрию выросли в несколько раз, сообщила руководитель по связям с общественностью Ольга Иванова.

«Мы выросли кратно к аналогичному периоду прошлого года, однако спрос нельзя назвать массовым, так как сказывается отсутствие прямого авиасообщения. Бронируют, в основном, сити-туры в Будапешт на 3-5 дней и отдых на озере Хевиз. Стоимость 4 ночей на Хевизе с заездом в первых числах мая составит от 244 тыс. рублей на двоих с перелетом, в Будапеште неделя с проживанием в отеле 3* на завтраках – от 250 тыс.

В этом году мы предлагаем новинку – тур на базе регулярного перелета на 4 ночи из Москвы и Санкт-Петербурга на концерт английского певца Робби Уильямса. Тур с перелетом обойдется от 127 тыс. рублей на человека при размещении в одноместном номере. Билеты на концерт в стоимость не включены, ориентировочная цена – от €130», – рассказала г-жа Иванова.

По ее словам, визы венгерское консульство выдает, в основном, под даты поездки.

Как рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян, спрос на Европу растет, в том числе и на Венгрию.

«Как правило, туристы бронируют отели и трансферы. Популярны экскурсионные поездки в Будапешт и отдых с лечением на озере Хевиз, многие в одном туре сочетают посещение Венгрии с Австрией.

Визы венгерское консульство оформляет три недели преимущественно на даты поездки», – уточнила она.

По словам директора по маркетингу компании «Туртранс-Вояж» Ирины Гусаковой, популярны комбинированные туры, включающие посещение Венгрии и соседних стран.

«Венгрия остается лояльной к русским туристам и стабильно ставит шенгенские визы. Самое популярное время для поездок – на Рождество и карнавалы. На декабрь 2025 года уже продана половина мест в автобусе на Адвент в Венгрии и Австрии, спрос на этот тур высокий три года подряд.

Десятидневный маршрут обойдется около 100 тыс. рублей плюс виза и перелет. Часто комбинируем Венгрию также со Словенией, Германией, Хорватией и Румынией. По сравнению с прошлым годом стоимость туров выросла на 5%», – сказала она.

У «Русского Экспресса» спрос на поездки в Венгрию год к году вырос почти на 100%, сообщила аналитик PR-службы компании Елизавета Тимошенко.

«До 40% продаж приходится на туры из Москвы, есть единичные заявки с вылетом из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Только наземное обслуживание выбирают 58,5% туристов. В формате GDS, через нашу систему онлайн-бронирования Online Express, спрос на проживание в отелях Венгрии вырос на 110%.

В топе продаж – Будапешт, прежде всего, популярный район Зугло, с долей в общих объемах продаж свыше 85% и оздоровительные туры на озеро Хевиз, также поступают заявки на город Вечеше.

Преимущественно спросом пользуются предложения в среднем ценовом сегменте», – пояснила эксперт.

/TOURBUS.RU