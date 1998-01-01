Новости ТОР-10 отелей Крыма в наступающем летнем сезоне Ведущий эксперт в сфере крымского туризма, вице-президент Фонда развития Крыма и гендиректор ООО «Курорт» Василий Дьяченко дал объективную оценку лучшим отелям

Переориентация туристов из-за загрязнения мазутом пляжей Анапы привела к двукратному росту спроса на летний отдых в Крыму, сообщили эксперты Российского союза туриндустрии. Так, у туроператора "Интурист" на майские праздники Крым входит в топ-5 внутренних направлений.

"В отличие от других черноморских направлений, на майские праздники отмечаем позитивную динамику продаж туров в Крым. На лето рост еще выше, продажи идут на глубину вплоть до начала октября. В топе спроса – популярные отели южного берега Крыма и популярные здравницы полуострова. Это объекты с хорошей инфраструктурой, подогреваемыми бассейнами и спа-центрами", - сообщила директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева.



Российские туристы, которые привыкли к стандартам зарубежного отдыха, сегодня все больше обращают внимание на живописный Крым. Современная туристическая инфраструктура Крыма позволяет не только отдохнуть с пользой, но и насладиться максимальным комфортом. Эксперт в сфере туризма, вице-президент Фонда развития Крыма, гендиректор ООО «Курорт» и учредитель "Альянса туризма юга России» Василий Дьяченко дал нашему порталу объективную оценку лучшим отелям полуострова, составив свой "ТОР-10 отелей Крыма в сезоне Лето-2025". Курорт «Mriya Resort & SPA» 5* “Мрия” (на фото) — ведущий мировой курорт премиум-класса, расположенный на Южном берегу Крыма между живописным горным массивом и бескрайним морским простором. За годы работы отель получил признание международного туристического сообщества и удостоился 32 мировых, 27 европейских и 75 российских наград в сфере индустрии гостеприимства. Впечатляющий масштабами комплекс, раскинувшийся на 64 га территории, включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт Активного Долголетия Mriya Life, первый в России центр винного туризма Winepark, самый большой в Европе «Японский сад», семейный тематический парк «Дримвуд», Более 10-ти ресторанов разных кухонь мира, бальнеологический комплекс, высококлассный SPA-центр, собственный пляж с водными аттракционами. Мрия - это целый мир, в который хочется вернуться. Резиденция «Крымский Бриз Hotel & Villas» 5* Крымский Бриз - место для отдыха в гармонии с природой крымского полуострова на берегу Черного моря. Именно здесь найдена формула сочетания комфортного отдыха и роскоши без компромиссов. Наслаждаться этим удивительным миром живой природы можно, неспешно прогуливаться по живописным терренкурам и по собственной набережной отеля. Роскошные виллы и номера в средиземноморском стиле имеют свою уникальную инфраструктуру: бассейны с морской водой, бары и открытые террасы. Это маленькая Италия, расположенная в самом сердце Лименской долины. LUCIANO Wellness & SPA Foros 5* Luciano - это новый комплекс с центром интегративной медицины. Просторные номера с концептуальным оформлением, премиальной косметикой, панорамными видами на море и горы, умными технологиями для комфортного проживания. Ялляется победителем в двух премиях: Russian Hospitality Awards в номинации «Лучший отель превентивной медицины» Top 100 awards в номинации «Лучший SPA-отель для подготовки к свадьбе». Центр интегративной медицины, где предлагаются авторские оздоровительные программы с полностью персонализированным подходом. Санаторий «Форос» 4* Санаторий «Форос» – располагается на первой береговой линии, на территории знаменитого Форосского парка, поэтому помимо потрясающего вида на горы и лазурное побережье, вас ожидает чистейший и, без преувеличения, целебный воздух. Инфраструктура с высоким уровнем сервиса. Все для комфортного отдыха: медицинский центр, салон красоты, СПА-центр, рестораны, теннисный корт, фитнес-центр, бассейн и другие локации с первоклассным обслуживанием. Бутик-отель PALLASA 5* Бутик-отель PALLASA – это атмосферный отдых в месте с уникальной крымской природой и невероятно красивыми видами на Черное море. Целебный горный воздух, сосновый лес и отличный сервис – идеальное сочетание для настоящих ценителей. Дизайнерские номера и виллы, расположенные на территории старинных имений, готовы принять гостей. Здесь можно попробовать местные блюда в ресторане MODUS, расслабиться в банном комплексе, хорошо провести время у панорамного инфинити-бассейна и посетить мастер-класс в доме творчества. Гостей отеля, предпочитающих активный отдых, ждут захватывающие туры в формате adventure sport nature, занятия йогой и фитнесом, прогулки на велосипедах и яхте. MORE Spa&Resort 5* More Spa - это семейный отдых у моря в Алуште. По версии Национальной гостиничной премии - лучший семейный отель 2024 года. Современный курорт на Южном берегу Крыма, в живописном реликтовом парке площадью 8 гектаров. Расположен на первой береговой линии иоткрыт для гостей круглый год — идеальное место для отдыха всей семьёй! Отель Palmira Palace Resort & SPA 5* Palmira Palace – элегантный отель в историческом центре элитной части Ялты, на берегу Черного моря. Отель расположен в курортном поселке Курпаты. Имение «Курпаты» стало последним приобретением царской семьи на Южном берегу Крыма. Со всех сторон отель окружен историческими объектами, загородными резиденциями и дворцами царских семей. Поблизости расположены Ливадийский и Воронцовский дворцы, Царская тропа, Форосская церковь и Ласточкино гнездо. Отель предлагает широкий спектр SPA-услуг (более 500 процедур со всего мира) и уникальные программы восстановления здоровья круглый год для полноценного отдыха и оздоровления. Отель Ribera Resort & Spa 4* Ribera Resort - это лучший отель курорта Евпатория и Западного побережья Крыма. Для Вас комфортабельные номера и превосходный отдых на первой береговой линии с оборудованным песчаным пляжем, подогреваемый бассейн под открытым небом с зоной для загара, крытый бассейн длиной 25 метров и тренажерный зал с современным оборудованием, спа-комплекс с тремя видами бань и спа-уходы для красоты и восстановления сил, спортивная и детская площадка, конференц-зал на 120 человек, трехразовое питание по системе «шведский стол» и панорамный а-ля карт ресторан «Облака» с видом на море и потрясающие закаты. Отель Ribera Resort & Spa — это лучшее место не только для отдыха и оздоровления, но и профессиональная площадка для проведения бизнес-мероприятия или торжественного события. Глэмпинг La Skala Это уникальный глэмпинг в сердце Южного берега Крыма. Любители активного отдыха и шумных компаний могут отправиться в трекинг или на групповую экскурсию. А созерцатели-интроверты найдут себе убежище в беседке на скале или посвятят день изучению дикого пляжа и заповедника. Все постройки бережно вписаны в рельеф участка, а детали продуманы так, чтобы каждый гость смог получить отдых, о котором мечтал. Отель "Ялта-Интурист" 4* «Ялта-Интурист» – крупнейший курортный комплекс Крыма, «город в городе», расположенный на берегу Черного моря, у подножия Ялтинских гор и в окружении вековой зелени Массандровского парка. Отель входит в сеть отелей Marins Hotels . Богатейшая инфраструктура отеля «Ялта-Интурист» включает в себя бассейны с подогреваемой морской водой (самый большой подогреваемый в Крыму – бассейн Олимпийский (50 метров), профессиональный прыжковый бассейн, детские и переливной На территории отеля также находятся более 20 ресторанов с национальными кухнями мира, панорамный фитнес центр, пляж, экскурсионное бюро, торговая галерея с магазинами натуральной крымской косметики и товарами для пляжного отдыха, экорынок и многое другое. /TOURBUS.RU

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