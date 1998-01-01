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16 апреля
Минэкономразвития ждет предложений турбизнеса о реформировании «Турпомощи»
Проблема рефомирования фонда обсуждалась на вчерашнем заседании рабочей группы при комитете Госдумы по туризму
С момента создания резервного и персонального фондов туроператоров, предназначенных для вывоза туристов из-за рубежа в экстренных ситуациях и возврата денег в случае банкротств, туристический рынок сильно изменился, и сейчас система фондов во многом тормозит развитие отрасли.
Минэкономразвития солидарно с этой позицией турбизнеса и ждет от него конкретных предложений по совершенствованию обоих фондов.
Проблема обсуждалась во вторник на заседании рабочей группы при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, - сообщает сегодня пресс-смлужба РСТ
Туроператоры, которые работают на выездном рынке, несут серьезные расходы по наполнению страховых фондов «Турпомощи» – коллективного резервного, созданного на случай банкротства туроператора и необходимости экстренной эвакуации туристов из-за рубежа, а также персонального. Объем средств растет, фонды уже несколько лет избыточны, но деньги заморожены на счетах и их нельзя изъять и направить на развитие компании.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николая Валуева, турбизнес ждет от правительства принятия решения по установлению взноса туроператоров в резервный фонд «Турпомощи» в размере одного рубля.
Действительно, как пояснил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, резервный фонд сейчас втрое превышает сумму, необходимую для эвакуации в случае банкротства даже крупного игрока.
«В нем чуть более 550 млн рублей. То есть даже без пополнения с учетом процентов от его управления к концу 2025 года он достигнет 600 млн рублей. При этом за последние 6 лет необходимости в эвакуации туристов из-за банкротства туроператоров не было, и риски чрезвычайно малы, так как выездной рынок претерпел кардинальные изменения. Туроператоры чаще используют не чартерные, а регулярные перевозки, соответственно при вывозе туристов ответственность падает уже на авиакомпанию. Вдвое сократилось число зарубежных направлений, куда летают россияне», – сказал он.
По оценке «Турпомощи», исходя из количественного анализа потоков и стоимости авиаперевозки, на эвакуацию туристов понадобится сейчас не более 180 млн рублей. Соответственно если даже взнос туроператоров в резервный фонд составит, как и год назад, 1 рубль, проблем со средствами на эвакуацию не будет, уверен Осауленко.
Генеральный директор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная согласна с этими аргументами: «Не вижу смысла бесконечно наполнять фонд, потому что таких рисков, как прежде, сейчас нет.
А деньги должны работать, они могут быть направлены, в том числе, на развитие внутреннего туризма, так как сейчас уже нет деления на выездных и внутренних туроператоров, и у многих крупных компаний доля российского продукта превышает зарубежный».
Эксперт добавила, что туроператоры вкладывают немало средств в гарантийные депозиты, которые перечисляют отелям, например, Сочи перед началом летнего сезона.
Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгий Груша поддержал идею снижения финансовой нагрузки на выездных туроператоров: «Мы готовы согласиться с тем, что этот уже сформированный фонд действительно позволит закрыть значительную долю рисков, которые у нас есть относительно банкротств туроператоров.
Хотя по крупным компаниям риски и минимальны, мы не должны забывать о защищенности и законных интересах всех участников туристического рынка, прежде всего самих туристов. Поэтому нам нужны конкретные предложения и расчеты, доказывающие гарантии для туристов».
Туроператоры готовы предоставить их регулятору в ближайшее время.
Второй важнейший вопрос, который обсуждался на заседании рабочей группы в Госдуме, – возможность использования туроператором средств его фонда персональной ответственности.
Например, как рассказал генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, в фонде персональной ответственности (ФПО) компании сейчас накоплено уже 1,5 млрд рублей, а по итогам прошедшего года, с учетом роста продаж, в него придется внести в него еще 1,3 млрд.
«И эти деньги заморожены, они не работают, мы не можем их взять. Единственный способ – прекратить туроператорскую деятельность, выйти из реестра, только тогда их можно вернуть.
При этом мы как выездной туроператор должны еще оформлять финансовые гарантии, они у нас при нынешних объемах должны составить не менее 6 млрд рублей. Такая страховка стоит очень дорого. Все это серьезные траты даже для крупного туроператора», – заметил он.
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин заметил, что персональные фонды многих туроператоров избыточны. Их можно было бы направить на развитие, в частности, чартерных программ по России, например, в Дагестан, на Алтай, как это в свое время делал как раз Fun&Sun.
По словам туроператоров – участников совещания, встреча в Госдуме вылилась в настоящий «мозговой штурм», который помог обсудить наиболее острые проблемы страховых фондов и наметить пути их решения. Главное – есть понимание со стороны Минэкономразвития и готовность взаимодействовать, - уверены в РСТ.
/TOURBUS.RU
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