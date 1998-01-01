Новости Туризм: Происшествия Shot: Более 300 россиян экстренно переселили из отеля White Valley Palace в Хургаде/ На пляжах Фуджейры — разлив нефти/ Менеджер ивановской турфирмы обвиняется в обмане клиентов на семь млн руб.

Shot: Более 300 россиян экстренно переселили из отеля White Valley Palace в Хургаде Массовое переселение российских туристов произошло в одном из отелей Египта после многочисленных жалоб на невыносимые условия проживания. Как сообщает телеграм-канал Shot, гостей отеля White Valley Palace в Хургаде (на фото) ждали перебои с электричеством, грязь в номерах и отсутствие базового сервиса. Сами туристы пожаловались на отключение электричества до 8 часов в сутки, неработающий Wi-Fi, грязные номера без уборки, антисанитарию в ресторанах: посуда с остатками еды, следы пищи на столах.

Как утверждают СМИ, туристы массово жаловались туроператорам, требуя немедленного переселения. В результате ночью их вывезли на семи автобусах и разместили в других отелях. Представители White Valley Palace не признали проблем, заявив, что «все в порядке» и отель продолжает работу. Однако на место прибыла туристическая полиция для разбирательств. АТОР сообщает, что начал проверку данной информации. На пляжах Фуджейры — разлив нефти Российские туристы не обращались с жалобами на качество отдыха из-за разлива нефти на пляжах возле нескольких отелей в эмирате Фуджейра, аналогичная информация поступает от турагентов и туроператоров, сообщил директор Ассоциации по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Со стороны "Турпомощи" скажу, что до настоящего времени звонков у нас не было ни как со стороны туристов, ни со стороны непосредственно туроператоров и турагентств. Обычно, когда возникает подобная ситуация, то мы сразу получаем звонки отовсюду. Туристы могут просить переехать в другой отель, попросить поменять тур, вернуться в Россию и так далее", - рассказал он на пресс-конференции в понедельник.



Как отметил г-н Осауленко, вероятно, организаторы туров и принимающие компании на месте решают этот вопрос с туристами в частном порядке.

Ранее СМИ сообщали о том, что в пятницу на берег у отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah выбросило нефтепродукты. Российские туристы в соцсетях жалуются на неприятный запах.



Менеджер ивановской турфирмы обвиняется в обмане клиентов на семь млн руб. Менеджер ивановской турфирмы предстанет перед судом по делу о мошенничестве в отношении клиентов на общую сумму 7 млн рублей, сообщает МВД РФ.

По версии следствия, в течение 2024 года сотрудница турфирмы предлагала обратившимся к ней гражданам приобрести авиабилеты и путевки на различные зарубежные и отечественные курорты. Женщина получала от клиентов деньги, но на счет агентства эти средства не поступали.



Заказчики в намеченную дату вылета узнавали, что ни билеты, ни путевки не были приобретены. Менеджер обещала все исправить или вернуть деньги. Однако, не выполнив своих обязательств, она переставала выходить на связь.

"В одном случае потерпевшие самостоятельно приобрели билеты в Анапу и отправились в отель, где, по уверению обвиняемой, для них был забронирован номер в гостинице. По прибытии граждане выяснили, что бронь на их имя отсутствует, а денежные средства на счет пансионата не поступали", - говорится в сообщении.



Следователями установлена причастность обвиняемой к 25 фактам мошенничества в отношении жителей Ивановской области. Общий ущерб составил 7 млн рублей. Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Менеджер в ожидании суда находится под подпиской о невыезде/

/TOURBUSA.RU

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