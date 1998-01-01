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16 апреля
Туризм: Происшествия
Shot: Более 300 россиян экстренно переселили из отеля White Valley Palace в Хургаде/ На пляжах Фуджейры — разлив нефти/ Менеджер ивановской турфирмы обвиняется в обмане клиентов на семь млн руб.
Shot: Более 300 россиян экстренно переселили из отеля White Valley Palace в Хургаде
Массовое переселение российских туристов произошло в одном из отелей Египта после многочисленных жалоб на невыносимые условия проживания. Как сообщает телеграм-канал Shot, гостей отеля White Valley Palace в Хургаде (на фото) ждали перебои с электричеством, грязь в номерах и отсутствие базового сервиса.
Сами туристы пожаловались на отключение электричества до 8 часов в сутки, неработающий Wi-Fi, грязные номера без уборки, антисанитарию в ресторанах: посуда с остатками еды, следы пищи на столах.
Представители White Valley Palace не признали проблем, заявив, что «все в порядке» и отель продолжает работу. Однако на место прибыла туристическая полиция для разбирательств.
АТОР сообщает, что начал проверку данной информации.
На пляжах Фуджейры — разлив нефти
Российские туристы не обращались с жалобами на качество отдыха из-за разлива нефти на пляжах возле нескольких отелей в эмирате Фуджейра, аналогичная информация поступает от турагентов и туроператоров, сообщил директор Ассоциации по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.
Менеджер ивановской турфирмы предстанет перед судом по делу о мошенничестве в отношении клиентов на общую сумму 7 млн рублей, сообщает МВД РФ.
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