Делегация турбизнеса Кубы побывала в Минске

Двенадцатое по счёту роуд-шоу Cuba Unica успешно прошло 14 апреля в Минске. Интерес к Острову свободы в Беларуси неизменно высок.

Нынешнее мероприятие Кубы прошло с аншлагом - его посетило более 150 представителей турагентств. Причем, не только из Минска, но многих других городов Беларуси - Могилёва, Гомеля, Гродно, Пинска, Барановичей и других.

Делегация объединила четыре ведущих туроператора по Кубе и три крупнейшие гостиничные сети. В нее вошли Министерство туризма Кубы, Enjoy Travel, Pegas Touristik, Anex Tour, Ninfa Tours, Melia Hotels International Cuba, Blue Diamond Hotels & Resorts, Muthu Hotels.

Возглавила делегацию советник по туризму посольства Республики Куба в России Кристина Леон Изнага.

Аплодисментами встретили гости роуд-шоу чрезвычайного и полномочного посла Кубы в Беларуси Сантьяго Перес Бенитеса.

-н Бенитес отметил высокий интерес к Кубе со стороны белорусских агентств и туристов - турпотока за последние несколько лет увеличился более, чем в 2,5 раза: «Необходимо активное продвижение Кубы в стране, открытие в будущем прямых авиаперелетов из Минска и больше деловых мероприятий по Кубе в разных городах Беларуси».





В своём выступлении на роуд-шоу Кристина Леон Изнага подчеркнула, что прошлый год был рекордным - Кубу посетило почти 200 тысяч туристов из России и более 8 тысяч из Беларуси. И при сохранении или увеличении автаперевозки рынок имеет значительный потенциал роста.

Программа Cuba Unica традиционно включала блок презентаций и деловое общение в рамках воркшопа. И завершалась зажигательной кубинской музыкой и лотереей, где разыгрывались по-настоящему ценные призы – проживание в пятизвездочных отелях и экскурсии на ретроавтомобилях по Гаване.

Как обычно плотный график роуд-шоу не помешал проведению интересной экскурсионной программы - на легендарный завод БЕЛАЗ и знакомству с вкусной белорусской кухней.

В ходе делового общения турагенты в Беларуси больше всего интересовались программой авиаперевозки на Кубу (сейчас авиасообщение из Москвы - в Гавану, на Варадеро и Кайо-Коко - осуществляют три авиакомпании - Conviasa, Nordwind и «Россия»), возможным запуском прямых рейсоахв «Белавиа» из Минска, новостями гостиничных сетей, экскурсионными программами.

2025-й - уже двенадцатый год проведения роуд-шоу Кубы. Техническую поддержку этим проектам на протяжении этих лет оказывает давний партнер Министерства туризма Кубы – медиахолдинг «Турбизнес».

Роуд-шоу Cuba Unica продолжатся этой осенью - в сентябре в Санкт-Петербурге, в октябре - в четырёх городах Юга России.

/TOURBUS.RU