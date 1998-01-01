Российские авиакомпании начали продажи билетов в столицу Абхазии

Российские авиаперевозчики начали продавать билеты на рейсы в столицу Абхазии Сухум, Сухумский аэропорт расположен в селе Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии. Он построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизировался. Аэропорт был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2006 году ICAO, по требованию Грузии, аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов., сообщает Минтранс.

"Открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум. На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании "ЮВТ Аэро" по маршруту Внуково–Сухум. 6 мая начнутся полеты авиакомпании "Икар" из Нижнего Новгорода.

Работа над увеличением числа рейсов и привлечением к полетам других авиаперевозчиков продолжается", - говорится в сообщении министерства, которое цитирует "Интерфакс".



В Минтрансе подчеркивают, что регулярное прямое воздушное сообщение возобновится после более чем 30-летнего перерыва.

Ранее Росавиация выдала допуски к выполнению регулярных рейсов в Сухум авиакомпаниям NordStar и iFly. iFly допущена к полетам в Абхазию из Москвы (с частотой до 14 раз в неделю), NordStar - из Москвы и Красноярска (до 7 и 3 раз в неделю соответственно).



Как считает вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, открытие авиарейсов в Абхазию пока не окажет значительного влияния на турпоток.

"Майские праздники уже "упущены" – основные туристы, планировавшие поездку, купили билеты в Адлер. Пропускная способность аэропорта Сухума – 5-6 рейсов в день (около 1200 пассажиров). За 120 дней сезона это 140 тыс. человек – менее 10% от ожидаемых 2 млн туристов в Абхазию», - прокомментировал он информацию о запуске рейсов.



Пока, по мнению эксперта, авиасообщение больше интересно тем, кто направляется в центральную часть страны (например, в сам Сухум), плюс оно позволит сэкономить время на границе.

"Но цена авиабилетов выше, чем в Сочи, что может сдерживать спрос, учитывая, что Абхазия остается бюджетным направлением. Авиарейсы можно рассматривать как дополнительный канал для туристов - основной поток по-прежнему идет через наземные маршруты. Для заметного эффекта нужно время (путешественники не так быстро перестраивают свои планы) и доступные тарифы", - подытожил г-н Ромашкин.



Как сообщалось ранее, в текущем году спрос на летние туры в Абхазию, по оценкам туроператоров, вырос на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как пишет «Интерфакс», Сухумский аэропорт расположен в селе Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии. Он построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизировался. Аэропорт был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2006 году ICAO, по требованию Грузии, аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.

Соглашение о реконструкции сухумского аэропорта РФ и Абхазия заключили в июне 2023 года на ПМЭФ. Инвестиции оценивались в более чем 12 млрд рублей. Тестовый авиарейс из Москвы сухумский аэропорт принял 7 февраля.

/TOURBUS.RU





Фото: "Спутник-Абхазия"



