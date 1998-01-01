Новости АТОР сообщил, как будут работать в майские праздники визовые центры европейских стран Также ассоциация изучила, что происходит со слотами на подачу документов

Как сообщает сегодня АТОР, из-за майских праздников визовые центры стран Европы скорректируют свой график работы: Австрия. Визовые центры (ВЦ) закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Записи на ближайшие даты нет Бельгия. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Болгария. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Стоимость услуг VIP зала в Москве с начала апреля подорожала до 90 евро с человека. В московском ВЦ нет свободных слотов до 16 мая. В ближайшее время ожидается открытие слотов на вторую половину мая и далее уже на июнь. Великобритания. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Со 2 апреля заявителям в России доступна самостоятельная загрузка подтверждающих документов онлайн. По желанию это можно сделать и в визовом центре (за дополнительную плату). Венгрия. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Запись в Москве открыта на ближайшие даты. Минимальный срок рассмотрения визовых заявлений составляет 15 календарных дней с момента поступления документов в консульский отдел посольства. Праздничные дни не входят в сроки рассмотрения. Если до поездки остается менее 15 календарных дней с момента поступления документов, то заявка принята не будет. При подаче документов в Москве после 16 апреля выдача визы будет возможен после 12 мая. При подаче документов в региональных центрах московского консульского округа (визовые центры во Владивостоке, Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Хабаровске) необходимо дополнительно учитывать время на пересылку документов в Москву и обратно, которое составляет не менее 5 рабочих дней. День подачи документов в визовом центре не учитывается. Германия. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. С 28 апреля офис Visametric в Санкт-Петербурге будет располагаться по адресу бизнес-центр «Вант», проспект Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, литера И, 5 этаж, офис 517. Греция. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. В Москве можно успеть подать документы до майских праздников. Средний срок рассмотрения – 2 недели. Испания. Визовые центры закрыты 1–2 мая, а также 9 мая. По сообщению ВЦ Испании в Москве, срок рассмотрения заявлений на получение визы может составлять до 45 дней. По информации туроператоров, в Москве чаще всего выдача визы происходит через 3 недели с момента сдачи биометрии. Слоты на первую половину мая ожидаются в ближайшие 1–2 недели. Италия. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. По информации ВЦ Италии, в связи с высоким количеством заявок и приближением летнего периода, срок обработки запросов на выдачу виз может превышать 40 дней с даты подачи документов. Это значит, что вылет теперь можно планировать только минимум через 40 дней после подачи документов. В Москве доступна запись на вторую половину мая. Кипр. Консульский отдел посольства Республики Кипр закрыт 1 и 9 мая. Мальта. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Нидерланды. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Норвегия. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Португалия. Визовые центры закрыты 1–2 мая, а также 9 мая. В визовом центре в Москве предупредили, что срок обработки заявления на визу может занять 45 и более дней с момента поступления заявления в консульство. Словакия. Визовые центры закрыты 1 и 8–9 мая. Словения. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Финляндия. Визовые центры закрыты 1 и 9 мая. Граждане Белоруссии могут временно подавать заявления на выдачу визы в визовых центрах Финляндии в России, не подтверждая при этом легальное проживание в России в течение 6 месяцев. Это применимо ко всем категориям заявителей. Франция. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. В ВЦ Франции сообщили, что сроки обработки заявлений на визу могут быть увеличены по техническим причинам. Запись на подачу документов в Москве возможна на июнь. Срок рассмотрения заявления составляет 3-4 недели. Хорватия. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Швейцария. Визовые центры закрыты 1–2 мая, 8–9 мая. Запись на подачу заявления на визу возможна примерно за 30 дней. Процесс рассмотрения занимает 15 дней. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка