Туроператоры не могут подать документы на британские визы

Туроператоры – члены Российского союза туриндустрии сообщают, что уже примерно месяц практически невозможно записаться на подачу документов в визовый центр Великобритании.

Это грозит срывом планов для сотен туристов и школьников, которые планировали отправиться в экскурсионные поездки, по делам бизнеса или на изучение языка, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Июль-август – традиционно высокий сезон, когда школьники, находясь на каникулах, могут поехать учиться в языковые школы. Однако сейчас для многих из них эта поездка под вопросом, - отмечают в РСТ.

«За свободными местами приходится буквально охотиться. Визовой центр «выбрасывает» в онлайне отдельные даты и количество заявителей, причем, и то, и другое непредсказуемо, как и время, когда эти «окна» появятся. В среднем рассмотрение документов на получение британской визы занимает 6-8 недель, а вчера, например, были открыты слоты только на 14 мая, то есть виза будет готова лишь к концу июля, в том числе у тех, кто должен начать учебу в первой декаде июля.

При этом претенденты на визу уже оплатили проживание, купили авиабилет, а также оплатили консульский сбор, без которого записаться на подачу документов нельзя», – отмечают в туркомпаниях.

По словам туроператоров, в прошлом году в это же время визовый центр Великобритании также не справлялся с сезонным ростом потока, но тогда решение было найдено.

Однако год назад визовым провайдером страны была компания TLS Сontact, а с 5 декабря 2024 года новым оператором стала VFS Global. Возможно, к таким серьезным сбоям привело именно это сочетание перехода на новую систему и высокого спроса.

«В январе-феврале 2025 года, в низкий сезон, никаких проблем не было, но в марте был период простоя по техническим причинам, который начал накладываться на растущий поток заявителей. Не исключено также, что причина в том, что с 2025 года заявления россиян проверяются еще внимательнее и дольше, чем прежде.

С другой стороны, процент отказов сейчас не выше, чем обычно, в пределах 10%. Проблема именно в подаче документов», – рассказали в одной из компаний.

Обратной связи у российских туроператоров с британскими дипломатами нет. Складывается критическая ситуация, причем, не только в Москве. Помимо столицы граждане России могут подавать документы на визу в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону или Екатеринбурге, но проблемы с отсутствием слотов для записи везде одинаковые.

До 2020 года Великобритания была популярным направлением поездок российских туристов. В год ее посещали около 200 тыс. россиян, в основном, это были экскурсионные поездки и обучение в языковых школах.

Как ранее сообщал РСТ, в 2025 году, по данным туроператоров, спрос на поездки в страну со всеми целями вновь стал расти.

/TOURBUS.RU