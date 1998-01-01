«Островок B2B»: Туристы, планирующие зарубежный отдых, стали чаще обращаться в агентства

Российские туристы стали чаще обращаться к турагентам при планировании поездок за рубеж. Об этом сообщают специалисты сервиса для профессионалов туриндустрии «Островок B2B», которые отметили рост числа бронирований отелей за рубежом на 13% по итогам первого квартала 2025 года.

Чаще всего за помощью к профессионалам обращались для планирования путешествия в Азию и Европу.

Доля зарубежных направлений в общей структуре бронирований в первом квартале 2025 составила 32%, на Россию пришлось 68%. «Примечательно, что доля зарубежных бронирований выше именно в сегменте туристов, предпочитающих бронировать отдых через турагентов.

В бронированиях самостоятельных путешественников, пользующихся платформой «Островок», доля зарубежных направлений составила лишь 16% по итогам квартала», — отметила Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок».

Средняя стоимость размещения за рубежом выросла год к году на 7% до 15 000 рублей.

Среди зарубежных бронирований бо́льшую долю занял азиатский регион: на него пришлось 74% всех заказов. На Европу — почти 20%, на остальные регионы — 6%. При этом количество бронирований в Азии в первом квартале 2025 года увеличилось на 8% по сравнению с прошлым годом, в Европе — на 10%, в других регионах мира — в общей сложности на 21%.

Эксперты Островок В2В сообщили о росте количества бронирований отелей в некоторых странах Западной Азии. Так, например, в Армении турагенты забронировали на 49% больше объектов размещения, чем в прошлом году, а в Грузии — на 20% больше.

При этом стоимость размещения на одну ночь в Армении снизилась на 7% до 6 700 рублей, в Грузии — на 10% до 6 800 рублей.

Из стран Восточной Азии самый большой прирост продемонстрировал Вьетнам: в первом квартале 2025 года количество бронирований отелей там увеличилось на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такой рост спроса связан с увеличением количества авиамаршрутов в эту страну. Средняя стоимость проживания во Вьетнаме увеличилась на 3% до 8 200 рублей.

Специалисты сервиса Островок В2В в целом отметили положительную динамику бронирований размещения в Восточной Азии. Уверенный рост год к году показали: Монголия — на 19%, Южная Корея — на 17%, Индонезия — на 13%, Китай и Япония — на 11%.

Из стран Центральной Азии турагенты чаще всего помогали спланировать путешествия в Узбекистан и Казахстан. В первом квартале 2025 года количество бронирований отелей в этих странах увеличилось на 35% и 24% соответственно. Кыргызстан также показал положительную динамику бронирований с ростом в 9% по сравнению с прошлым годом.

Средняя стоимость ночи снизилась в Узбекистане на 15% год к году до 5 300 рублей, в Казахстане — на 7% до 8 700 рублей. В Кыргызстане, наоборот, одна ночь в отеле обойдётся туристу на 3% дороже, чем в прошлом году — в 8 400 рублей в среднем.

В странах Восточной Европы колоссальный прирост продемонстрировала Беларусь, где количество бронирований размещения увеличилось в два раза по сравнению с первым кварталом 2024.

При этом стоимость ночи в отеле осталась на уровне прошлого года — около 6 300 рублей. Рост количества бронирований на 7% год к году также показала Венгрия. Средняя стоимость ночи в этой стране увеличилась на 18% до 10 100 рублей.

Из стран Западной Европы специалисты сервиса "Островок В2В" отметили Португалию. В первом квартале 2025 года турагенты совершили на 23% больше бронирований отелей и других объектов размещения, чем в прошлом году. Средняя стоимость ночи в стране снизилась на 9% до 17 400 рублей.

Кроме того, турагенты помогали планировать путешествия и в экзотические страны. Так, например, на 31% год к году выросло количество бронирований в Южной Америке.

Самыми популярными направлениями в этом регионе стали Бразилия, Аргентина, Чили и Перу.

/TOURBUS.RU