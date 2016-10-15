Новости Fun&Sun полетит летом в Нячанг из четырех регионов России Рейсы будут осуществляться с середины мая на лайнерах авиакомпании Red Wings

Как сообщает АТОР, туроператор Fun&Sun запускает в мае летнюю чартерную полетную программу в Нячанг (аэропорт Камрань) из четырех городов РФ на рейсах авиакомпании Red Wings. Из Москвы: с 14.05 по 22.10.2025 года, частота – 1 раз в 9-10 ночей, по понедельникам и средам. Также один рейс будет выполнен в субботу 17 мая. Номера рейсов (туда и обратно) – WZ 3153 / WZ 3154.

Из Екатеринбурга: с 20.05 по 13.10.2025 года, частота – по вторникам и четвергам, 1 раз в 9-11 ночей, скользящий график. Номера рейсов (туда и обратно): WZ 3165 / WZ 3166.

Из Казани: с 10.05 по 06.10.2025 года, частота – по понедельникам и четвергам, 1 раз в 9-11 ночей, скользящий график. Также один рейс будет выполнен в субботу, 10 мая. Номера рейсов (туда и обратно): WZ 3149 / WZ 3150.

Из Красноярска: с 16.05 по 09.10.2025 года, частота – по вторникам и пятницам, 1 раз в 9-11 ночей, скользящий график. Номера рейсов (туда и обратно): WZ 3163 / WZ 3164. Программу по заказу Fun&Sun будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах Boeing 777-200, способных перевозить 402 пассажира в эконом-классе. Чартеры полностью зафрахтованы туроператором. Для туристов Fun&Sun предусмотрена норма бесплатного провоза багажа до 20 кг, ручной клади – до 5 кг. Багаж для младенца без места – 10 кг. Время в полете до Нячанга из Москвы – 9 ч 15 мин., из Екатеринбурга – 8 часов, из Казани – 8 ч 3 мин., из Красноярска – 6 ч 50 мин. В обратную сторону лететь примерно на час дольше. На рейсах туда и обратно для пассажиров будет организовано двухразовое бесплатное питание. Как отмечают эксперты АТОР, таким образом, Нячанг в летнем сезоне станет самым обеспеченным прямой перевозкой курортом Юго-Восточной Азии. Сюда будут летать 4 авиакомпании из 14 городов России. Конкуренция на направлении становится высокой. Anex и «Интурист» летают из 9 городов РФ на бортах AZUR air (Сибирь и Дальний Восток).

Coral Travel и PEGAS Touristik полетят из 8 городов России (включая Москву и Петербург) на бортах авиакомпании «Икар».

Теперь в мае к ним присоединится FUN&SUN с чартерами Red Wings из 4 городов (также включая Москву).

Напомним, что из Москвы в Нячанг с 22 марта летает также «Аэрофлот» (сначала 2 раза в неделю, с 1 апреля – 3 раза в неделю, с 27 апреля будет уже 4 раза в неделю). На этих рейсах блоки мест есть у «Библио-Глобуса», также на них формируют пакетные туры и другие туроператоры (но с билетами из систем GDS). По всей видимости, как ранее предсказывал ряд экспертов, с таким объемом перевозки Вьетнам войдет в ТОП-5 самых массовых выездных направлений лета 2025 года, - отметили в ассоциации. /TOURBUS.RU

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