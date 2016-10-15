|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
15 апреля
Fun&Sun полетит летом в Нячанг из четырех регионов России
Рейсы будут осуществляться с середины мая на лайнерах авиакомпании Red Wings
Как сообщает АТОР, туроператор Fun&Sun запускает в мае летнюю чартерную полетную программу в Нячанг (аэропорт Камрань) из четырех городов РФ на рейсах авиакомпании Red Wings.
Программу по заказу Fun&Sun будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах Boeing 777-200, способных перевозить 402 пассажира в эконом-классе. Чартеры полностью зафрахтованы туроператором.
Для туристов Fun&Sun предусмотрена норма бесплатного провоза багажа до 20 кг, ручной клади – до 5 кг. Багаж для младенца без места – 10 кг.
Время в полете до Нячанга из Москвы – 9 ч 15 мин., из Екатеринбурга – 8 часов, из Казани – 8 ч 3 мин., из Красноярска – 6 ч 50 мин.
В обратную сторону лететь примерно на час дольше.
На рейсах туда и обратно для пассажиров будет организовано двухразовое бесплатное питание.
Как отмечают эксперты АТОР, таким образом, Нячанг в летнем сезоне станет самым обеспеченным прямой перевозкой курортом Юго-Восточной Азии. Сюда будут летать 4 авиакомпании из 14 городов России. Конкуренция на направлении становится высокой.
По всей видимости, как ранее предсказывал ряд экспертов, с таким объемом перевозки Вьетнам войдет в ТОП-5 самых массовых выездных направлений лета 2025 года, - отметили в ассоциации.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72