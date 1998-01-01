АТОР: Более 3 млн туристов отправятся в организованные туры по России на майские праздники

Более 3 млн туристов отправятся в организованные путешествия по России на майские праздники, из них две трети – с 1 по 4 мая, сообщают Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс».

"С 28 апреля по 12 мая внутри страны отдохнут около 3,1 млн туристов, две трети из которых придется на первые праздничные дни с 1 по 4 мая.

По данным туроператоров, в топ-5 регионов по спросу входят: Краснодарский Край (38%), где лидирует Сочи (60% от общего бронирования всех кубанских курортов), Кавминводы (12%), Санкт-Петербург (11%), Москва и Подмосковье (9%), Крым и Калининградская область (по 6%). Также спросом пользуются поездки на Северный Кавказ, в Татарстан (Казань) и речные круизы", - говорится в сообщении



"В 2025 году на майские каникулы по России будут путешествовать примерно на 10% больше туристов, чем годом ранее.

Умеренный рост спроса объясняется ростом цен на отели на 5-17% по сравнением с прошлым годом, увеличением количества поездок за рубеж в связи с укреплением рубля и информационным фоном вокруг последствий ЧП в Анапе, что сдерживает рост продаж на всём черноморском побережье", - подчеркивают туроператоры.



Наибольшим спросом пользуются первые майские длинные выходные. Подавляющее большинство туристов выбирают внутри России на майские праздники поездки на 3-5 ночей. Исключение – Кавминводы, где средняя продолжительность туров больше из-за особенностей санаторных программ (не менее недели).

«В этом году около 65% выбрали отдых средней продолжительностью 4 дня / 3 ночи. Более длительное размещение предпочла только треть отдыхающих», – уточняют в компании «Васта Отель Менеджмент», оперирующей отелями от курорта «Роза Хутор» в Сочи до Верхнего Поволжья. Эти данные подтверждаются и бронированиями туроператоров.

Цены на проживание в отелях, по оценкам туроператоров и отельеров, выросли на 5-17% год к году, в рамках операционных издержек. Анапа – единственный регион, где на майские праздники цены в отелях упали – до 25%.

Однако есть и еще и цены на авиаперелеты. Так, по данным Anex, на эти майские праздники туры с перелетом и проживанием по России подорожали в районе 30% по сравнению с прошлым годом.

«Из-за высокой стоимости авиатарифов туристы снова стали выбирать отдых в «домашних» или соседних регионах. Например, москвичи активно смотрят в сторону загородных отелей в 300 км от Москвы, тот же тренд и в других регионах», – отмечают в Vasta Hotels.

Характерная черта потребительского поведения этого года – хорошая глубина продаж. К концу первой декады апреля туроператоры реализовали уже около 80-85% всего российского ассортимента на майские праздники, причем места в экскурсионных турах уже почти закончились. Фактически, говорят эксперты, оставшиеся предложения будут реализованы за неделю. Больших продаж last minute во внутреннем туризме не ждут: по оценкам экспертов, «в последнюю минуту» покупают туры на майские всего несколько процентов «безответственных» туристов.

«Конечно, продажи технически будут идти вплоть до 30 апреля, но на многих направлениях по мере приближения праздников начинаются сложности с подтверждением номеров. Уже сейчас осталось очень мало вариантов в Кавминводах, так как отельная база здесь ограничена.

Уже есть и проблемы с подтверждением качественных «четверок» и стандартных номеров в гостиницах 5* в центральных районах Санкт-Петербурга, а также с объектами Калининградской области», – подчеркивают в «Русском Экспрессе».

/TOURBUS.RU