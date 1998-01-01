Туроператоры: Спрос на летнюю Грецию растет

Туроператоры отмечают рост спроса и объемов продаж по летней Греции. Восстановлению турпотока на направлении во многом способствует достаточно широкий ассортимент рейсов с одной пересадкой через Стамбул или ОАЭ, а также заявленные греческим перевозчиком Aegean Airlines на лето полеты из Стамбула в столицу острова Крит Ираклион.

Стимулирует спрос и сравнительно несложная процедура оформления шенгенской визы, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Перевозка в Грецию и год назад была неплохо представлена: в Афины и на некоторые острова летали турецкие, арабские, греческие авиакомпании. На Родос можно было попасть паромом из турецкого Бодрума или прилететь через Ереван – оба варианта были недорогими. На Миконос летали через Дубай, на Корфу можно было попасть через Белград.

В совокупности с наименее проблемной процедурой оформления шенгена направление имеет все шансы хорошо вырасти по итогам сезона», – отметил генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

По его оценке, бронирований Греции пока не очень много, но интерес туристов к направлению высокий, активизации продаж можно ожидать чуть ближе к лету.

«Бронируют до конца сезона, в основном, запрашивают люксовые отели. Консульство Греции выдает визы за две недели. Недавно прошла встреча туроператоров с консулом накануне высокого летнего сезона: по документам изменений нет, только с этого года требуют выписку для пенсионеров из пенсионного фонда, а для работающих – из налоговой», – пояснил он.

В компании «Содис» сообщили о повышении спроса на туры в Грецию на 30% по сравнению с прошлым годом.

«Связываем это с запуском рейса Aegean Airlines из Стамбула в Ираклион. До этого на остров приходилось летать с двумя пересадками – из Москвы в Стамбул, далее – в Афины, оттуда – в Ираклион.

Билеты на «Эгейские» уже выписываем», – сказала начальник отдела продаж Ирина Мануильская.

Она добавила, что Крит хорошо подходит под самый частый запрос на лето: отдых с семьей в отеле на море с хорошим пляжем минимум на 10 дней.

По словам эксперта, отдых в хорошем пятизвездочном отеле на двоих с перелетом обойдется в 600-700 тыс. рублей за неделю.

«Пока стоимость проживания в критских отелях выглядит ниже, чем в турецких. Правда, цена обычно указана за проживание на завтраках, иногда на полупансионе, тогда как Турция предлагает формат «все включено». Но это неважно, так как туристы очень соскучились по Криту и в целом по Греции, многим Турция уже надоела.

Конечно, греки выдают визы под даты поездки, но с месячным коридором, и всего за 10 рабочих дней, а та же Италия уже заявила о 45 днях на оформление», – пояснила г-жа Мануильская.

По данным туроператоров, Крит лидирует у россиян по количеству заявок среди регионов Греции. Популярны также полуостров Халкидики и Корфу.

Как отметила аналитик PR-службы «Русского Экспресса» Елизавета Тимошенко, спрос на отдых в Греции предстоящим летом на 175% превышает аналогичный показатель 2024 года. В топ-3 наиболее популярных регионов вошли Крит (39% заявок), Халкидики (29%), Корфу (13%).

«Бронируют на 4,5 месяца вперед. Средний чек поездки – 811,6 тыс. рублей. Через Online Express преимущественно бронируют Афины и Аттику, а также Крит. Есть единичные заявки на Салоники, Миконос, Закинф, Корфу, Кос и другие греческие регионы. Документы на визу для своих туристов подаем в рамках аккредитации вне зависимости от общей записи в визовые центры, в удобное время. Если комплект документов собран корректно, возможно подать документы на визу в Грецию в течение двух рабочих дней», – отместила эксперт.

Самыми востребованными вариантами перелета в Грецию она назвала рейсы Turkish Airlines и Aegean Airlines через Стамбул на Родос и Крит.

/TOURBUS.RU