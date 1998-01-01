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Максим Решетников просит Минтранс уменьшить число зарубежных авиарейсов

Причина - дефицит самолетов и износ авиапарка

Министр экономического развития Максим Решетников обратился к Минтрансу с просьбой скорректировать деятельность авиакомпаний и увеличить перевозки внутри России.

Поскольку никаких иных ресурсов у перевозчиков нет, речь, очевидно, идет о перераспределении мощностей в пользу внутренних рейсов, - сообщает АТОР.

По информации СМИ, глава Минэка Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по развитию туризма, которое состоялось 11 апреля в Тверской области, обратился к Минтрансу с просьбой «предупредить ситуацию с нехваткой количества мест в авиации».

«Эти данные мы направили в Минтранс, чтобы коллеги скорректировали летнее расписание и настраивали работу авиакомпаний и железных дорог.

Пока мы видим в прогнозах Минтранса снижение провозной емкости на внутренних авиалиниях, поэтому просим, обратить на это внимание с тем, чтобы у нас динамика внутренних перелетов не отставала от динамики на внешних авиалиниях», – подчеркнул министр.

Эксперты уже спрогнозировали, что к концу 2025 года пассажиропоток российских авиакомпаний может и вовсе сократиться на 6,3%. Основная причина – дефицит самолетов и износ флота.

Как поясняет эксперт Высшей школы экономики Федор Борисов, авиапарк российских перевозчиков исчерпал резервы, и в ближайшее время его емкость будет только уменьшаться. В 2024 году авиакомпании вывели из эксплуатации 58 самолетов.

Дополнительные провозные емкости для организации рейсов по России перевозчикам брать неоткуда: иностранные самолеты авиакомпании купить не могут в силу санкций, а российские – в силу отсутствия таковых.

Как отмечают эксперты АТОР, «единственный вариант увеличения кресельной емкости на внутрироссийских линиях – это вывод бортов с прибыльных зарубежных маршрутов. Проще говоря, один министр попросил другого сделать так, чтобы «Аэрофлот» вместо Пхукета полетел в условные Чебоксары».

Стремление обеспечить перевозками в приоритетном порядке внутренние направления с точки зрения властей вполне закономерно, добавляют эксперты.

Однако подобное вмешательство в деятельность авиакомпаний, полагают эксперты авиационной отрасли, может негативно сказаться на стоимости перевозок, которая и так постоянно растет.

Не секрет, что международные рейсы для авиакомпаний намного более выгодные, чем большинство внутренних. И выпадающие от снятого рейса на условный Пхукет доходы бизнес в любом случае будет стремиться получить с пассажиров, летящих в условные Чебоксары.

Таким образом можно получить эффект, обратный желаемому: при минимальном влиянии на объем перевозок на внутренних линиях, нехватка флота для выполнения международных рейсов приведет к росту стоимости полетов как за границу (из-за дефицита), так и по-России (из-за необходимости восполнить выпадающие доходы).

Также в качестве альтернативы общественному транспорту министр экономического развития предлагает акцентироваться на улучшении условий для путешествий на автомобилях.

Для реализации этих задач федеральный центр уже предусмотрел финансовую поддержку. В частности, регионам выделена единая субсидия на три года вперед, что позволяет заранее планировать благоустройство национальных туристических маршрутов, городских центров, навигационных систем, смотровых площадок и пляжных зон.

Общий объем финансирования на эти цели составляет 9 млрд рублей ежегодно.

/TOURBUS.RU