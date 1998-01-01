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14 апреля
Горячие авиановости
Azal полетит из Москвы на азербайджанский курорт Sea Breeze/ "Белавиа" cвяжет Минск и Махачкалу/ Пассажиры рейса AZUR air смогли попасть из Сочи на Пхукет лишь с третьей попытки
Azal полетит из Москвы на азербайджанский курорт Sea Breeze
Полетная программа авиакомпании Azal из Москвы на азербайджанский курорт Sea Breeze на Каспийском море будет выполняться с 1 июня по 14 сентября, сообщает в пятницу пресс-служба туроператора Fun&Sun.
На базе рейсов разработаны пакетные туры, включающие отдых с различным типом питания в курортной зоне Sea Breeze на берегу Каспийского моря в 30 км к северу от столицы Азербайджана", - говорится в сообщении.
Мы знаем, как собрать впечатления в цельный опыт, в котором Sea Breeze становится стартовой точкой погружения в Азербайджан — его культуру, традиции, атмосферу. Уверен, наш подход, экспертиза и внимание к деталям помогут туристам по-новому взглянуть на эту страну» – подчеркнул генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.
"Белавиа" cвяжет Минск и Махачкалу
Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" в весенне-летнем расписании возобновит рейсы из Минска в Махачкалу, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.
Пассажиры рейса AZUR air смогли попасть из Сочи на Пхкет лишь с третьей попытки
По информации профильных СМИ, рейс ZF 2967 авиакомпании AZUR air должен был вылететь из Сочи на Пхукет еще в четверг вечером. Однако вначале по техническим причинам, а затем из-за метеоусловий вылет перенесли на пятницу. Но и тогда отправиться в Таиланд у четырех сотен туристов не получилось.
Предполагалось, что 767-й боинг отправится на Пхукет с дозаправкой в Минеральных Водах, но, покружив около получаса над Кавказом, лайнер вернулся в Сочи. А в авиакомпании заявили, что рейс состоится в субботу на резервном самолете, который уже вылетает из столицы: «Вылет запланирован с учетом необходимого запаса времени для отдыха членов экипажа после перегонного рейса из Москвы».
В итоге туристы вылетели на Пхукет лишь в субботу в 11:42. «Рейс планируется напрямую, без дополнительных посадок, в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности полетов», - отметили в авиакомпании.
/TOURBUS.RU
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