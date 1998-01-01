Горячие авиановости

Azal полетит из Москвы на азербайджанский курорт Sea Breeze/ "Белавиа" cвяжет Минск и Махачкалу/ Пассажиры рейса AZUR air смогли попасть из Сочи на Пхукет лишь с третьей попытки

Azal полетит из Москвы на азербайджанский курорт Sea Breeze

Полетная программа авиакомпании Azal из Москвы на азербайджанский курорт Sea Breeze на Каспийском море будет выполняться с 1 июня по 14 сентября, сообщает в пятницу пресс-служба туроператора Fun&Sun.

"Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из московского аэропорта Домодедово в аэропорт Гейдара Алиева в Баку, время в пути – три часа.

На базе рейсов разработаны пакетные туры, включающие отдых с различным типом питания в курортной зоне Sea Breeze на берегу Каспийского моря в 30 км к северу от столицы Азербайджана", - говорится в сообщении.



Как пояснили в компании, строительство курорта началось в 2006 году. Протяженность пляжной зоны составляет 7 км. В комплекс входят отели, апарт-отели, виллы, жилые дома, более 50 ресторанов и кафе, 60 бассейнов, развлекательная и социальная инфраструктура.



«Мы ценим партнерство с Sea Breeze и видим в нем возможность предложить нашим туристам качественный отдых на побережье Каспийского моря, выстроенный как полноценная история.

Мы знаем, как собрать впечатления в цельный опыт, в котором Sea Breeze становится стартовой точкой погружения в Азербайджан — его культуру, традиции, атмосферу. Уверен, наш подход, экспертиза и внимание к деталям помогут туристам по-новому взглянуть на эту страну» – подчеркнул генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

"Белавиа" cвяжет Минск и Махачкалу

Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" в весенне-летнем расписании возобновит рейсы из Минска в Махачкалу, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

В зимний период полеты по этому направлению были приостановлены.



Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Махачкалы, с 26 апреля рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам на самолете Embraer-195.

"Белавиа" впервые запустила рейсы по маршруту Минск-Махачкала-Минск в апреле 2024 года. Рейсы осуществлялись один раз в неделю по пятницам.



Пассажиры рейса AZUR air смогли попасть из Сочи на Пхкет лишь с третьей попытки

По информации профильных СМИ, рейс ZF 2967 авиакомпании AZUR air должен был вылететь из Сочи на Пхукет еще в четверг вечером. Однако вначале по техническим причинам, а затем из-за метеоусловий вылет перенесли на пятницу. Но и тогда отправиться в Таиланд у четырех сотен туристов не получилось.

Предполагалось, что 767-й боинг отправится на Пхукет с дозаправкой в Минеральных Водах, но, покружив около получаса над Кавказом, лайнер вернулся в Сочи. А в авиакомпании заявили, что рейс состоится в субботу на резервном самолете, который уже вылетает из столицы: «Вылет запланирован с учетом необходимого запаса времени для отдыха членов экипажа после перегонного рейса из Москвы».

В итоге туристы вылетели на Пхукет лишь в субботу в 11:42. «Рейс планируется напрямую, без дополнительных посадок, в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности полетов», - отметили в авиакомпании.

/TOURBUS.RU